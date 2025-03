Capcom chce za to pieniądze, ale powstał darmowy mod. Gracze Monster Hunter Wilds wniebowzięci

Monster Hunter Wilds okazał się wysoce kontrowersyjną, ale jednak wielką premierą. Gra szybko przebiła rekord całej serii i bezpośrednio przyczyniła się również do przebicia bariery 40 mln jednoczesnych graczy na całej platformie Steam. Nic dziwnego, że i mody cieszą się wielkim zainteresowaniem.

Nowy mod do Monster Hunter Wilds, za który Capcom chciałby, abyście płacili

O jednej z ciekawszych modyfikacji pisaliśmy już wcześniej. Gracze otrzymali znaczne ułatwienie, które dodaje do ekranu gracza paski zdrowia potworów. To coś, za co fani marki mogą się obrazić, ale narzędzie to może przysłużyć się nowym graczom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. W ten sposób nauczą się zachowania monstrów i reakcji na ich ciosy w znacznie łatwiejszy i przystępniejszy sposób.

My tu jednak o jednym, a chodzi o coś innego – talony na edycję postaci. Wzorem poprzednich odsłon, japońska korporacja znów karze płacić graczom, jeśli ci zechcą tylko zmienić facjatę swojego bohatera czy bohaterki oraz jego/jej pupila, koleżkota. Taki talon na edycję można kupić wyłącznie za pomocą mikrotransakcji (pomijając zapewne rzadkie wydarzenia w samej grze), a zestaw kosztuje od 32 do 45 zł. Dużo, nie?

Szczególnie że Monster Hunter Wilds oferuje bardzo bogaty edytor postaci, który aż prosi się o to, aby do niego regularnie wracać. Szybko powstała więc modyfikacja, dzięki której zmienicie wygląd bohatera i koleżkota za darmo. Nie ma tu żadnych ukrytych niespodzianek, po prostu bez voucherów możecie pozwolić sobie na edycję.

Modyfikacja ta szybko spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem. W krótkim czasie wyświetliło ją ponad 50 tys. graczy. Trzeba tylko nieco pobawić się, aby ją w ogóle zainstalować.

Jak zainstalować moda do Monster Hunter Wilds?

Pobierz mod REFramework (bez niego nie zainstalujesz większości modyfikacji). Rozpakuj plik „dinput8.dll” z pobranej paczki .zip do folderu instalacyjnego gry (\steamapps\common\MonsterHunterWilds). Uruchom Monster Hunter Wilds. Folder „reframework” powinien automatycznie pojawić się w folderze gry. Pobierz mod Unlimited Character and Palico Edits. Wypakuj plik „UnlimitedCharacterEdits.lua” do folderu „autorun” (steamapps\common\MonsterHunterWilds\reframework\autorun). Uruchom grę i przejdź do ekranu edycji postaci z menu głównego podczas ładowania gry. Nie trzeba kuponów!

Nie wiem, czy pomysł ten spodoba się Capcomowi i czy firma nie zechce przypadkowo szybko uniemożliwić pobieranie paczki, więc polecam się spieszyć.

