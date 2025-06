Największy serwis z modami sprzedany. Nowy właściciel może stawiać na monetyzację

To koniec pewnej epoki. Nexus Mods, największy i najbardziej znany portal z modami do gier na PC, przeszedł właśnie w nowe ręce. Po 24 latach zarządzania serwisem jego twórca, znany jako Dark0ne, ogłosił, że sprzedał firmę, nie zdradzając jednak, kto dokładnie ją przejął.

Zmiana pokoleniowa na Nexus Mods

Decyzja o sprzedaży nie była łatwa. Jak tłumaczy sam założyciel, ciągłe stresy i odpowiedzialność związana z prowadzeniem tak ogromnej platformy odbiły się na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. W swoim pożegnalnym wpisie napisał wprost, że praca nad rozwojem Nexus Mods była źródłem nieustającego napięcia, które z czasem zaczęło negatywnie wpływać nie tylko na niego, ale też na resztę zespołu i funkcjonowanie całej strony.

Dark0ne przez wiele miesięcy szukał odpowiedniego nabywcy, który nie tylko poradzi sobie z prowadzeniem serwisu, ale też zrozumie złożoność i wyjątkowość społeczności moderskiej. W końcu, jak sam przyznał, udało się znaleźć ludzi, którzy, według niego, „naprawdę to czują”. Podkreślił też, że to nie była typowa „korporacyjna ucieczka”, tylko świadoma decyzja o zadbaniu o własne zdrowie i przestrzeń.

Na razie nie wiadomo, kto konkretnie przejął Nexus Mods, ale Dark0ne zapewnia, że z punktu widzenia użytkownika nic się nie zmieni. Platforma ma działać dalej, tak jak do tej pory, a najważniejszą zmianą jest tylko to, że to już nie on będzie podejmował końcowe decyzje. Taka jest teoria. Inna jest taka, że według niepotwierdzonych informacji w sieci, nowy nabywca jest jakąś dużą firmą (rzekomo nazywa się Chosen i ma związki m.in. z firmą “gamingowych nauczycieli” GamerzClass należące od 2022 do korporacji Metafy) “agresywnie stawiającą na monetyzację”. Nadal to jednak nic pewnego, więc nie ma sensu się przedwcześnie przejmować.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku serwis przekroczył imponującą granicę 10 miliardów pobranych modów. Czy nowy etap w historii Nexus Mods okaże się równie udany? Z pewnością przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Wccftech