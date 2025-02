Jeden z najlepszych modów do Elden Ring pojawił się wreszcie w Dark Souls 3

Pod koniec maja 2022 roku w serwisie Nexus Mods pojawiła się modyfikacja Seamless Co-op stworzona dla gry Elden Ring. Projekt bardzo szybko stał się jednym z najpopularniejszych modów w kategorii poświęconej produkcji studia FromSoftware. W sumie pobrano go już ponad 8 milionów razy.

Nic więc dziwnego, że soulslike’owa społeczność z niecierpliwością czekała na dzień, w którym Seamless Co-op zostanie udostępniony również dla innych gier z portfolio wspomnianego zespołu. Dobra wiadomość jest taka, że to czekanie właśnie dobiegło końca, a fani trzeciej części Dark Souls mogą otwierać szampana!

Dark Souls 3 wreszcie z modem Seamless Co-op

Twórca wspomnianej modyfikacji znany jako Yui udostępnił wczoraj Seamless Co-op dla graczy Dark Souls III. Podobnie jak wersja do Elden Ringa, mod całkowicie usuwa wszelkie ograniczenia trapiące tryb kooperacji w grze i pozwala na przejście jej w całości wspólnie ze znajomymi.

Teraz śmierć jednego z graczy nie powoduje zakończenia sesji i nie zmusza do ponownego łączenia się. Gdy ktoś umrze to odradza się po prostu przy ostatnio odwiedzonym ognisku w tym samym świecie. Oprócz tego gracze nie są wyrzucani z powrotem do własnych światów po pokonaniu bossa.

Modyfikacja usuwa również ściany mgły, które w oryginale ograniczają obszary dostępne w multiplayerze. Dodatkowo synchronizuje sceny dialogowe z postaciami niezależnymi. Co więcej, we wspólnej przygodzie może wziąć udział maksymalnie sześć osób jednocześnie. Twórca moda nie zapomniał też o możliwości dostosowania poziomu trudności do własnych preferencji, a także regulacji skalowania przeciwników.

