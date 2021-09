Wiedźmin 3 z egzekucjami rodem z Dark Souls. Ten mod dodaje walce rumieńców

Wiedźmin 3 zyskał moda Dark Souls Style Execution. Pozwala on na wykańczanie przeciwników w stylu postaci ze słynnych produkcji studia From Software.

Żeby być dokładnym – Geralt może dzięki niemu przebić plecy wroga, który stoi do niego tyłem. Taktyka ta sprawdzi się w przypadku przeciwników, którzy są potężniejsi od Białego Wilka i ten chce się ich pozbyć w miarę szybko i sprawnie. Dodatkowo modyfikacja wprowadza kontratak, który aktywuje się, kiedy przeciwnik będzie chwiał się na nogach, na przykład po ogłuszeniu.

Obie części moda zawierają tez dźwięki wyciągnięte prosto z Dark Souls 3. Jeśli nie chcecie z nich korzystać, usuńcie je plik sound.cache z folderu modyfikacji.

Modyfikację pobierzecie w tym miejscu. Aby zadziałał, musicie wrzucić go do folderu z modami do Wiedźmina 3. Niestety, ta konkretna zmiana nie wspiera launchera Nexus Mods, który znacznie ułatwiłby instalację moda. Szkoda, ale instalacja Dark Souls Style Execution nie powinna być zbyt wymagająca.

Może i Wiedźmin 3 nie zmieni się przez powyższą modyfikację nie do poznania, ale to bardzo przyjemna zmiana. Jeśli lubicie Dark Souls lub inne gry From Software, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić jeden z ich elementów do świata Dzikiego Gonu.