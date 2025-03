Gothic Remake, ale dla fanów oryginału. Powstaje demake dema remake’u

Pierwszy Gothic niedawno powrócił w wielkim stylu – Alkimia Interactive w końcu pokazała fanom tego kultowego RPG-a, nad czym od tylu lat dłubie. Okazało się, że nad zaskakująco wiernym wskrzeszeniem produkcji, choć w niektórych elementach może nawet zbyt wiernym (czuć tartak!). Pomysł na remake tak uwielbianej przez polskich graczy pozycji i realizacja tego pomysłu za sprawą dema nie zachwyciła wszystkich. Na ratunek przychodzi grupa polskich fanów Gothica, którzy tworzą… demake dema remake’u.

Gothic Remake dostanie demake

Chcieliście zobaczyć Nyras Prologue po zaimplementowaniu wszystkich zmian, jakie proponowali najbardziej ortodoksyjni fani? Nyras Prolog Demake, czyli port dema Gothic Remake na silniku Gothic 1 jest właśnie czymś takim. Modyfikacja będzie zawierać dokładnie tę samą historię i dubbing. Odwzorowana zostanie cała lokacja – Plac Wymian i Opuszczona Kopalnia są obecnie w trakcie edycji. Zaś niemal wszystkie obiekty pochodzić będą z oryginalnego Gothic 1. Wszystko to ma na celu zachowanie estetyki oryginału. Jak mogliście usłyszeć, muzyka będzie pochodzić z wersji z 2001 roku. – opisują twórcy pod zapowiedzią moda

Dokładnie tak, grupa najwierniejszych fanów Gothica wskrzesza kultową grę tak, aby nawet najbardziej ortodoksyjni fani oryginału byli zadowoleni. Wiem, że to żart, ale faktycznie kreatywny i chyba idealnie punktujący fandomy wielu znanych marek, które bronią się przed remake’ami, remasterami czy rebootami. Modyfikacja do pierwszego Gothica z zawartością dema remake’u naprawdę powstaje i będziecie mogli ją pobrać za darmo w Warsztacie Steam i na ModDB. Co ciekawe, na tak kuriozalny pomysł zgodził się wydawca produkcji, firma THQ Nordic.

Tytuł ma być dostępny w tych samych wersjach językowych, co demo (dialogi + napisy), ale być może z czasem pojawi się więcej lokalizacji. Tak czy inaczej jest to dość ciekawy pomysł i być może zasługuje na coś więcej? Nie wiemy, jak sprawdzi się remake kultowego Gothica w pełnym wydaniu, ale może zrobienie jego demake’u to właśnie sposób na to, aby przemówić do fanów?

Źródło: YouTube