Cyberpunk 2077 Orion na UE5 to wyzwanie. Twórcy mówią otwarcie o projekcie

Kontynuacja Cyberpunk 2077 o kodowej nazwie „Project Orion” powstaje oficjalnie, lecz jest to pieśń odległej przyszłości. Do tego twórcy muszą zmienić podejście.

Po części już to zrobili, bo oficjalnie zdecydowali o porzuceniu własnego REDEngine i przejściu na Unreal Engine 5. Epic Games pomaga przy nowym Wiedźminie, więc zapewne i CP77 Orion będzie powstawał we współpracy z gigantem branży. CD Projekt RED widzi w tym zarówno szansę, jak i spore wyzwanie, co w rozmowie z TheNeonArcade podkreślił Paweł Sasko, główny projektant questów w CD Projekt RED.

Z Unrealem pracujemy już od dłuższego czasu. Jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zestaw narzędzi i tak dalej, ponieważ jest tak wiele, powiedziałbym, specyficznych rzeczy, do których nasz silnik RED został dostosowany. Oczywiście musimy upewnić się, że wszystko to jest zbudowane prawidłowo, abyśmy mogli robić gry dokładnie tak, jak chcemy. – wyjaśnia Sasko

Jeżeli myślicie, że oznacza to, iż prace nad grą nie nabierają za bardzo rozpędu, to przyznam, że tak właśnie jest. Nie oznacza to jednak nic niepokojąco, ot zwykły tok produkcyjny. Projekt znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie. Na ten moment pracuje nad nią ledwo kilka osób, z Gabe’em Amatangelo na czele (reżyserem gry). Do tego zespół poświęcający się pracy nad Orionem jest w trakcie zmiany lokalizacji z Polski do Bostonu. Dopiero później przyjdzie czas na właściwy rozwój.

Sasko wyjaśnia, że teraz CD Projekt RED rozpoczął nowy etap, który będzie stanowił o przyszłości projektu Orion. Trwa rekrutacja na nowe stanowiska i przydzielanie deweloperów do konkretnych zadań, korzystając z doświadczonych już pracowników studia.