Ten darmowy mod do Cyberpunk 2077 szokuje grafiką! Pobierz za darmo i ciesz się fotorealizmem

Dobry mod potrafi zmienić nasze ulubione gry nie do poznania. Dokładnie tak jest w przypadku nowej modyfikacji do gry Cyberpunk 2077, która jeszcze mocniej podkręca aspekty wizualne gry. Jeżeli chcieliście zobaczyć fotorealistyczne Night City, to właśnie macie ku temu okazję. Co ważne, mod jest do pobrania za darmo.

Mod do Cyberpunk 2077 powoduje opad szczęk

Cyberpunk 2077 i bez modów wygląda świetnie. Nie oznacza to jednak, że grafiki w grze nie da się jeszcze bardziej podkręcić. Można to zrobić choćby za sprawą modyfikacji The Emry Project, która wprowadza oprawę wizualną gry na zupełnie nowy poziom. To fotorealizm, a przynajmniej bliskie ocieranie się o grafikę nie z tej generacji. Fanowski projekt pozwala nam odwiedzić Night City w zupełnie nowych realiach, z poprawionym oświetleniem, teksturami i efektami. Na bogato!

Mod pobierzecie za darmo z linku poniżej:

Oczywiście do odpalenia modyfikacji na pełnych obrotach przyda się odpowiednio mocny sprzęt. Ot, choćby taki wyposażony w… RTX 4090. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.

Zasadniczo, to gry od polskiego CD Projekt RED świetnie współpracują z modami. Co najważniejsze jednak, gracze bardzo chętnie takie modyfikacje tworzą. Cyberpunkowe RPG to nie jedyny przykład, bo przecież genialną scenę moderską posiada też poczciwy Wiedźmin. Dość powiedzieć, że fani stworzyli masę nowej zawartości fabularnej, która dodaje do gry poboczne zadania. Najciekawsze mody z zadaniami do Wiedźmina 3 możecie znaleźć w naszym tekście.

Źródło: gamingbible.com