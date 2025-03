Cyberpunk 2077: Turf Wars to fantastyczny pomysł CD Projekt RED, lecz jest jedno „ale”

Cyberpunk 2077 na automatach? I to w stylu strzelanki arcade? Nie no, błagam, tylko tyle mogę znieść tego dobra, które zapewne i tak będzie ciężko dostępne.

Nie jest to jednak żaden „nowy” Cyberek ani też inna gra wideo spełniająca współczesną koncepcję gier wideo. To strzelanka arcade z fizycznymi karabinami, którymi będziemy strzelać do wirtualnych celów. Wszystko to zamknięte w formie stojącego osobno automatu, który z pewnością nie zmieściłby się w moim mieszkaniu, ale gdybym miał na niego pieniądze, najwyżej wywaliłbym łóżko przez okno. Cyberpunk 2077: Turf Wars wygląda świetnie nie tylko dla świrów klasyki.

Cyberpunk 2077: Turf Wars łączy kultowy świat Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED z innowacyjną rozgrywką zręcznościową, zapewniając niezapomniane wrażenia. Wyposażona w technologię mapowania projekcji, gra płynnie integruje żywe wizualizacje wideo z fizycznymi celami, tworząc wciągające pole bitwy, na którym gracze angażują się w wybuchowe, wysokoenergetyczne walki. Opatentowany efekt Blast Shooting Effect wzmacnia akcję dzięki olśniewającym, kolorowym wybuchom, które rozświetlają pole bitwy, podczas gdy zaawansowane haptyczne sprzężenie zwrotne i pulsująca ścieżka dźwiękowa zwiększają emocje sensoryczne. – informuje CD Projekt RED

Automaty mają oferować nawet kilka trybów rozgrywki. Do wyboru będzie tryb fabularny, kooperacja lub Versus oraz „tryb snajperski”. Oznacza to, że nie trzeba wcale grać samemu, a bez problemu można cieszyć się tą dobrocią ze znajomym. Problem w tym, że samego sprzętu… nie kupicie. Paweł Sasko z CDPR w serwisie X napisał: „Świetnie się bawiłem wspierając zespół LAI Games i mam nadzieję, że spodoba Wam się w najbliższym salonie gier, kiedy zostanie wydany!”. Niestety, nie wiem, o jakie salony gier chodzi i czy będzie można zagrać w jakiejś sensownej lokalizacji w Polsce.

Nawet jeśli nie, to przynajmniej nadal warto czekać na nowego Cyberpunka, który powstaje w CDPR. Ponadto dostaniemy również filmowe i serialowe adaptacje, w tym nową animację Netflix.

