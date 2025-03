Przedwczoraj na Steam wystartowała wielka Wiosenna Wyprzedaż. Z tej okazji informowaliśmy Was już o darmowych prezentach do odebrania, które możecie uzyskać poprzez przechodzenie przez Waszą kolejkę odkryć. Oprócz tego zebraliśmy dla Was produkcje z największymi obniżkami. Na liście znalazło się chociażby genialne Undertale za niecałe 4 złote. To jednak nie wszystko. W ramach wyprzedaży przeceniono oczywiście masę tytułów, a wśród nich znalazł się chociażby hit polskiego studia CD Projekt RED z 2020 roku.

Cyberpunk 2077 w historycznie niskiej cenie na Steam

Chodzi tutaj oczywiście o grę Cyberpunk 2077, która jest aktualnie dostępna na Steam w historycznie niskiej cenie. Jest to idealna okazja przede wszystkim dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z produkcją. Teraz możecie bowiem nadrobić zaległości bez wydawania przesadnie dużych ilości pieniędzy!

Dla niewtajemniczonych: jest to pierwszoosobowa gra z gatunku RPG z otwartym światem oraz elementami pierwszoosobowej strzelanki (FPS). Tytuł oparto na licencji znanej gry fabularnej stworzonej w 1990 roku przez Mike’a Pondsmitha: Cyberpunk 2020. Jak sugeruje tytuł, w grze przenosimy się do 2077 roku do fikcyjnej metropolii Night City. Światem rządzą megakorporacje oraz technologia. Ludzie modyfikują swoje ciała wszczepami, a ulicami rządzą gangi oraz ci, którzy zbuntowali się przeciwko systemowi.

Gracz wciela się w V, początkującego najemnika (lub najemniczkę). Podczas jednego ze zleceń główny bohater wchodzi w posiadanie specjalnego czipu, który zapewnia nieśmiertelność. Jest równocześnie poszukiwany przez największe korporacje i zapoznaje nas z Johnny’m Silverhandem (granym przez Keanu Reeves’a).

Gracz sam tworzy tutaj swojego bohatera. Możemy zdecydować nie tylko o płci, ale również o wyglądzie i pochodzeniu postaci. Jeśli chodzi o to ostatnie, mamy tutaj do wyboru trzy różne ścieżki: namada, korpa lub punka. Ścieżka decyduje o początku przygody oraz zapewnia dostęp do dodatkowych opcji dialogowych.

Gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

