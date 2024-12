Bloober Team zaczyna prace nad nową grą i nie chodzi o Cronos: The New Dawn

Twórcy świetnego Silent Hill 2 Remake pracują obecnie nad Cronos: The New Dawn i… właśnie zaczęli produkcję kolejnego tytułu. Jakiego?

No cóż – nie chciałbym nikogo trzymać w niepewności i zdradzić Wam, co tam Bloober Team wewnętrznie kombinuje, ale niestety sam nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że nie chodzi o Cronos.

Bloober Team z nową grą, ale nie Cronos: The New Dawn

Krakowskie studio, jak zresztą wiadomo, wydało absolutnie najlepszą grę 2024 roku (moim skromnym zdaniem), co dało im wiatr w żagle, aby mogli skupić się na kolejnych horrorowych eskapadach. Jedną z nich zdecydowanie będzie Cronos: The New Dawn, czyli niezwykle dobrze zapowiadający się horror science-fiction osadzony w dwóch liniach czasu. Trafimy w roli podróżnika przez wymiary do… Polski. Samo to budzi już spore nadzieje.

Redakcja mp1st zapytała Wojciecha Piejko, reżysera Cronos: The New Dawn o kolejne plany studia po wydaniu Silent Hill 2 Remake i ujawnieniu Cronos. Reżyser wyjawił, że Bloober Team obecnie posiada dwa zespoły twórców, które działają od siebie niezależnie, ale czerpią z podobnych doświadczeń (m.in. seria Layers of Fear czy Medium). Jeden zespół pracuje nad właśnie Cronos, a drugi rozpoczął produkcję kolejnej gry. A to akurat brzmi ciekawie, bo mówimy o twórcach fenomenalnego odświeżenia Silent Hill 2.

W Bloober Team mamy dwa zespoły produkcyjne. Oba zespoły działają niezależnie, jednak cały zespół dzieli się doświadczeniami z pracy nad poprzednimi projektami, takimi jak Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch itp. Dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że po zakończeniu prac nad Silent Hill 2, zespół będzie prowadził prace przedprodukcyjne nad nowym projektem. – wyjaśnia Piejko

Oczywistym strzałem wydaje się więc remake kolejnego Silent Hilla – fani prosili o powrót trzeciej albo pierwszej części. Doświadczenie, assety, pomysły i nowe podejście już są – wszystko dzięki SH2 Remake. Oczywiście nie jest to nic pewnego i nie wiemy, czy Konami w ogóle zleci prace nad dalszymi odświeżeniami. Sprzedaż jednak była raczej na tyle zadowalająca, że to niemal przesądzone.

Na marginesie zaznaczę, że Cronos również rusza z kopyta. Do zespołu twórców przeszedł zespół audio od SH2 Remake.

