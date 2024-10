Cronos: The New Dawn nową grą Bloober Team. Survival horror w Polsce lat 80.

Bloober Team idzie za ciosem. Krakowskie studio nie daje odpocząć po premierze Silent Hill 2 Remake i zapowiada nową grę – Cronos: The New Dawn.

Klimat rodem z Dead Space pomieszany z estetyką retrofuturyzmu i akcją po części osadzoną w Polsce lat 80. XX wieku… czy naprawdę można chcieć czegoś więcej?

Cronos: The New Dawn od twórców Silent Hill 2 Remake

Bloober Team za sprawą Silent Hill 2 Remake pokazało, jak bardzo można się rozwinąć i to tak naprawdę za sprawą tylko jednej premiery. Remake kultowego horroru Konami jest jedną z najlepszych gier roku (nasza recenzja, o, tutaj!), a zarazem solidnym krokiem polskiego studia do tego, aby stać się kluczowymi twórcami horroru na poletku twórców gier wideo. Cronos: The New Dawn chyba tylko potwierdza ich aspiracje.

Na wczorajszym Xbox Partner Preview zaprezentowano zwiastun gry oraz pierwsze oficjalne szczegóły. Zobaczyliśmy nawet urywek rozgrywki, a do tego dostaliśmy również kartę gry na Steam. Jest to więc całkiem sporo informacji, ale to dobrze – Cronos: The New Dawn ma trafić na rynek już w 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Będzie to nastawiony na fabułę survival horror w klimatach science-fiction, tak mocno zresztą kojarzący się choćby z uwielbianym Dead Space.

W przeszłości zobaczysz świat podczas szalejącej Zmiany, globalnego zdarzenia, które na zawsze odmieniło ludzkość. W przyszłości zaś, przemierzysz wyjałowione pustkowia, na których każdy ruch to walka o przetrwanie w starciu z niebezpiecznymi wynaturzeniami. Aby przetrwać, będziesz musiał wykazać się refleksem i zmysłem taktycznym. Wcielasz się w Podróżnika, wysłannika enigmatycznego Kolektywu, obarczonego misją przeszukiwania pustkowi przyszłości w celu lokalizowania wyrw w czasie, dzięki którym przeniesiesz się do Polski lat osiemdziesiątych XX wieku. – czytamy w opisie gry

Wcielimy się w podróżnika w czasie, który będzie musiał zlokalizować kluczowe osoby z przeszłości i przenieść je do przyszłości. To wszystko w akompaniamencie wystrzałów i grozy, bowiem kluczową mechaniką będzie walka.

Wymagania sprzętowe PC:

Minimalne:

System operacyjny: Windows 10 x64

Windows 10 x64 Procesor: Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 lub AMD Radeon RX 5700-XT

NVIDIA GeForce GTX 1080 lub AMD Radeon RX 5700-XT DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane:

System operacyjny: Windows 10 x64

Windows 10 x64 Procesor: Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForceRTX 3080 albo AMD Radeon RX6800 -XT

NVIDIA GeForceRTX 3080 albo AMD Radeon RX6800 -XT DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

