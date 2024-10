Bloober Team skończyło robić “g*****ne gry”. SIlent Hill 2 Remake to dowód nowej jakości studia

Bloober Team z popularnego, acz mocno niedocenianego dewelopera horrorów awansował do światowej ligi – co zresztą sam stwierdziłem w recenzji Silent Hill 2 Remake . Twórcy obiecują, że będzie tylko lepiej!

Skoro Silent Hill 2 Remake się udało, to może to samo czeka także Cronos: The New Dawn? Tytuł gry może i pozostawia wiele do życzenia, ale zaprezentowany pierwszy trailer z krótkimi urywkami rozgrywki obiecuje nam polską wersję Dead Space’a z motywem podróży w czasie w centralnym punkcie. Gracze już teraz nie mogą doczekać się debiutu, co zresztą w ogóle nie dziwi. I sami twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Było ciężko przez te kilka lat przed premierą [Silent Hill 2]. Oni to zrobili. My to zrobiliśmy. Bloober to zrobił. A teraz wewnątrz [studia] panują bardzo dobre nastroje. Chcemy pokazać, co możemy zrobić sami, jak możemy rozwijać nasze pomysły. – powiedział w rozmowie z GameSpot reżyser/producent Jacek Zięba z Bloober Team

Remake legendarnego horroru rozwijał inny zespół niż ten, który obecnie pracuje nad Cronos. Mimo wszystko pozytywna atmosfera udzieliła się wszystkim członkom Bloober Team, którzy nabrali wiatru w żagle.

Odtworzyli legendarną grę. Sprawili, że niemożliwe stało się możliwe, a była to wyboista droga z powodu całej nienawiści w Internecie. Presja była na nich duża, a oni dostarczyli, a dla firmy to niesamowity moment. – dodaje deweloper

Tym samym ma to być klarowny sygnał, że studia porzuca indie horrory, przestawiając się w pełni na segment AAA. Sam zgaduję, że kolejne gry będą oferować rozwiązania, których twórcy nauczyli się przy okazji projektowania Silent Hill 2 Remake. Tyczy się to zapewne skali projektów, jak i poszczególnych mechanik rozrywki. “Okej, zrobiliśmy wcześniej kilka g*******ch gier, ale [możemy] ewoluować” – podkreśla producent.

Źródło: GameSpot