Gracze pragną remake’ów Silent Hill 1 oraz 3. Bloober ma pełne zaufanie fanów

Spodziewaliście się aż tak dobrej gry? Tytułu, który nie tylko okazał się niemal idealnym remake’iem, ale również grą, która naprawia praktycznie wszystkie bolączki oryginału? Mało kto chyba aż na to liczył, więc nic dziwnego, że gracze są tak zachwyceni.

Silent Hill – chcemy więcej remake’ów!

Sprawa z dalszym rozwojem marki Silent Hill nie leży jednak po stronie Bloober Team, a Konami. Japoński gigant i tak nie pozostaje graczom dłużny, bo po fantastycznym remake’u powinniśmy spodziewać się jeszcze więcej gier. Cały czas powstaje przecież tajemnicze Silent Hill f (pełnoprawna, kolejna odsłona cyklu) oraz indie projekt Townfall. Tytułów zapewne jest więcej, ale gracze wcale nie byliby źli, gdyby Konami skupiło się właśnie na remake’ach.

Te oczywiście trzeba byłoby powierzyć Bloober Team. Krakowscy deweloperzy mają pełne zaufanie fanów tego uniwersum. Na Reddicie oraz innych social mediach grzmią, a wręcz domagają się odświeżenia kolejnych odsłon serii. Głównie chcieliby ograć SH3 w nowym wydaniu, ale przez ścisły związek z pierwszą częścią, zapewne najpierw trzeba byłoby odświeżyć właśnie ją. Cicho dodam, że nieco kontrowersyjna “czwórka” jest jednym z moich faworytów, więc wcale nie obraziłbym się też za powrót do… pokoju.

Na szczęście wygląda na to, że wszyscy będziemy zadowoleni. Bloober Team już wcześniej wyjaśniało, że to nie koniec współpracy z Konami. Twórcy najpewniej w ten sposób nawiązują do tego, że w planach faktycznie jest więcej odświeżeń.

Tymczasem dostaniemy również nowy film od reżysera pierwszej części! To zawsze coś, co zaspokoi głód fanów po “dwójce”. W razie czego naszą recenzję gry znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: tech4gamers