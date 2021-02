Zapowiedziano Crash Bandicoot 4 w wersji na PC, nową generację konsol i Nintendo Switch. Gra wzbogaci się o ładniejszą oprawę i zadziała płynniej.

Czwarta odsłona Crasha Bandicoota zadowoliła nawet najbardziej zagorzałych fanów serii. Gra oferuje klasyczna rozgrywkę w nowej oprawie i z paroma świeżymi rozwiązaniami. Również jeden z naszych redaktorów docenił najnowszą przygodę jamraja, wystawiając jej prawie maksymalną notę w recenzji.

Do tej pory gra była dostępna tylko na PS4 i Xbox One, ale Activison zapowiedziało właśnie nowe wydania. Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas pojawi się 12 marca na PS5, Nintendo Switch oraz Xbox Series X i S.

Gracze PeCetowi będą musieli poczekać nieco dłużej i nie poznaliśmy konkretnej daty debiutu na komputerach. Warto zaznaczyć, że tytuł będzie dostępny na platformie Battle.net, a nie Steam czy Epic Games Store.

Wersje na PS5 i Xbox Series X zadziałają w natywnej rozdzielczości 4K i stałych 60 klatkach na sekundę. Do tego dojdą również specjalne funkcje DualSense i obsługa dźwięku 3D. Na Xbox Series S będziemy musieli zadowolić się upscalingiem do 4K, ale za to gra również zadziała w 60 FPS.

Na tym informacje o portach się kończą. Wkrótce Activison powinno uraczyć nas kolejnymi materiałami ze zaktualizowanego Crash Bandicoot 4.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.