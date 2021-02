Gry, które dostaną drugie życie na PS5, XSX|S i PC. Lista 9 obowiązkowych tytułów

Wiedźmin 3, The Last Of Us II czy Metro Exodus tak po prostu nie znikną w tłumie next-genowych nowości. Przypomnimy sobie o nich w dniu, w którym pojawi się darmowa aktualizacja next gen na konsole nowej generacji.

Hitowe produkcje mają to do siebie, że z czasem ich piękno przemija niczym powab urodziwych dam. Nie składajcie jednak wieńców pod kultowymi tytułami. Wiele najpiękniejszych produkcji z poprzedniej generacji otrzyma drugie życie dzięki darmowej aktualizacji gier dla next-genów.

Twórcy gier dostosują swoje dzieła do współczesnych standardów i możliwości PS5 i Xbox Series, aby na nowym sprzęcie grało się jeszcze lepiej. W większości przypadków skorzystają na tym zarówno właściciele konsol jak i PC.

Jesteście ciekawi, które gry odpalimy raz jeszcze z lepszą oprawą graficzną i optymalizacją? Przejdźmy zatem do konkretów…

Gry, które otrzymają darmową aktualizację next gen

Wiedźmin 3 Edycja Kompletna

Aktualizacja na platformie: PC, XSX, PS5

Mimo upływu 6 lat od premiery, Wiedźmin 3 wciąż jest odpalany na wielu platformach w naszych domach. Słowiański hit nadal okupuje wysokie miejsca w sercowych rankingach graczy, z biegiem czasu nabierając procentów jak dobre wino. Dlatego nie dziwi, że CDPR poda nam raz jeszcze RPG-owy trunek, chcąc doprowadzić wszystkich do kompletnego upojenia.



Wiedźmin 4 jest już w drodze, ale zanim usłyszymy o nim coś więcej, Wiedźmin 3 otrzyma darmową aktualizację i jednocześnie nowe wydanie Complete Edition. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie (prawdopodobnie do końca 2021), ale o zawartości rzeczonej wersji Polacy już się wygadali. Będzie to wersja przygotowana z myślą o najnowszych konsolach oraz PC. Na pewno otrzymamy pakiet usprawnień technicznych, m.in. szybsze czasy ładowania czy poprawioną obsługę trybu 4K w 60 kl/s (może nawet w 120 kl/s). Na stówę na wspomnianych platformach zostanie zmodyfikowana oprawa graficzna, choć nie na tyle, byśmy nie mogli poznać Geralta. Wsparcie dla ray tracingu wprowadzi zamieszanie w Wyzimie, Toussaint i na Wyspach Skellige.

Metro Exodus Enhanced Edition

Aktualizacja na platformie: PC, PS5, XSX

Macie RTX z rodziny Ampere we własnej skrzyneczce? I bardzo dobrze, bo już całkiem niedługo, a właściwie wiosną 2021, mocna karta graficzna przyda się do odpalenia Metro Exodus w wersji Enhanced Edition. Postapokaliptyczna Rosja będzie jeszcze ładniejsza za sprawą wsparcia dla DLSS 2.0, zaawansowanych odbić ray-tracing oraz nowych shaderów.



Mimo że na PC ostatnia część z trylogii będzie najładniejsza, to podobną ilość wrażeń wizualnych zapewni next genowa łatka na PS5 i Xbox Series. Możemy przeczytać na stronie twórców, że aktualizacja dotyczy efektu śledzenia promieni, tekstur w rozdzielczości 4K i poprawionej optymalizacji. 60 kl/s, 4K i aktywny ray tracing będzie podstawą dla najmocniejszych konsol. Na Xbox Series S również to samo, tylko w niższej rozdzielczości 1080p. W przypadku konsol Enhanced Edition pojawi się do końca 2021.

The Last Of Us Part II

Aktualizacja na platformie: PS5

O planowanej aktualizacji TLOU 2 na PS5 wciąż nic nie wspomniało Naughty Dog ani Sony. Jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że takowa się pojawi, może już nawet w okresie wakacyjnym. Mamy już ku temu pewne przesłanki. O szykowanym patchu informował insider Navra. Natomiast serwis Best Buy zamieścił w opisie produktu (wersji PS4) notkę o łatce dla next-gena.



The Last of Us II powinno otrzymać darmową aktualizację, która pozwoli grać w 4K i trybie 60 kl/s. Mniej prawdopodobne, lecz możliwe, wydaje się rozszerzenie listy zmian o ray tracing. Seria TLOU to flagowy produkt Sony i mogą być zainteresowani podkreśleniem tego faktu.

Cyberpunk 2077

Aktualizacja na platformie: PC, XSX, PS5

Jeśli odłożymy na bok bugi i komiczne AI w Cyberpunk 2077, to zostanie nam RPG wysokich lotów z przepiękną grafiką. A należy zaznaczyć, że CDPR nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W przyszłości mają pojawiać się mniejsze i większe patche, DLC, a na swoją kolej w 2021 czeka również edycja gry na next-geny.



Co zyska Cyberpunk dzięki darmowej aktualizacji next gen? Natywne 4K w płynnych 60 kl/s na PS5 i XSX to z pewnością swoisty cel, który uwzględniono na tablicy zadań. Twórcy zamierzają w pełni wykorzystać wydajność nowych konsol, a to wiąże się m.in. z obsługą ray tracingu.

GTA V

Aktualizacja na platformie: PC, PS5, XSX

Rockstar Games z tej cytryny chce wycisnąć jeszcze więcej soku. To kolejna premiera tej samej gry, która bawi nas od 2013 roku. Aczkolwiek na ile można powiedzieć, że otrzymamy identyczny produkt jak w chwili premiery?



GTA V jak na razie działa kiepsko we wstecznej kompatybilności na PS5 i XSX, toteż aktualizacja zapowiedziana na 2021 powinna przyspieszyć rozgrywkę do 60 kl/s w towarzystwie wyższej rozdzielczości tekstur. Łatanie bugów i graficzne modyfikacje gry mają być wspólne dla kampanii single jak i osobnego trybu GTA Online.



Niewykluczone, że singlowe GTA V zostanie poszerzone o treści z trybu wieloosobowego. Są tam przecież nowe lokacje, pojazdy czy bronie, które niewielkim nakładem pracy mogłyby wydłużyć samotną grę (w ramach nowych misji).

Doom Eternal

Aktualizacja na platformie: PS5, XSX

W sierpniu Bethesda, która od kilku miesięcy należy do Microsoftu, oznajmiła wszem i wobec nadejście darmowej aktualizacji dla konsoli PS5 i Xbox. Od tego czasu jakoś tak ciszej zrobiło się o Doom Eternal, jakby piekielnie trudny do ogarnięcia kod utrudniał im wprowadzenie łatki.



Dlatego też możemy tylko spekulować, że pełne 4K (a nie skalowane) i 120 kl/s na next-genach może zobaczymy w 2021. Najsampierw producenci raczej będą chcieli wypuścić 2. rozszerzenie do gry – Ancient Gods Part II, a dopiero później pojawi się aktualizacja.



A co do właścicieli PC, oni nawet nie muszą czekać na patcha. Doom Eternal na blaszakach wygląda już najlepiej jak tylko się da, choć uzupełnienie menu opcji graficznych o efekty ray tracing będzie wisienką na diabelskim torcie.

Crash Bandicoot 4

Aktualizacja na platformie: XSX, PS5

Najnowsze przygody jamraja pozamiatały w poprzednim roku scenę trójwymiarowych platformówek – co sprawdziliśmy na własnej skórze. Niestety na start można było pograć tylko na konsolach PS4 i XONE, których wydajność mocno ograniczyła możliwości wizualne gry. To ma się zmienić przy okazji premiery Crash Bandicoot 4 w wersji na next-geny.



Twórcy już 12 marca uraczą graczy Crashem w natywnym 4K i 60 kl/s. Rozgrywka będzie jeszcze płynniejsza dzięki szybszym dyskom. Dla posiadaczy gry aktualizacja dla next-genów ma być całkowicie darmowa. W późniejszym terminie przekonamy się czy port na PC zostanie potraktowany ze szczególną troską i wersja ta będzie graficznie ładniejsza niż na PS5 i XSX.

Greedfall

Aktualizacja na platformie: PC(?), XSX, PS5

Pod względem grafiki Greedfall trudno porównywać z tytułami z najwyższej półki. Budżetowość dała się mocno we znaki RPG-owi. Jak widać, autorzy postanowili zaryzykować część funduszy i dopracują swoją grę na konsole dziewiątej generacji. Już teraz powstaje aktualizacja gry na next-gen.



Możemy się spodziewać lepszego framerate’u, tekstur w 4K. Pod zapowiedzianą nową zawartością gry prawdopodobnie kryją się rozwinięcie fabularne, przedmioty, NPC i niedostępne wcześniej lokacje. Sądzę także, że w nowej wersji ujrzymy lepsze cieniowanie czy coraz częściej stosowany ray tracing.



Zastanawia mnie, dlaczego studio Spider wspomina o next-genowej aktualizacji tylko na PS5 i XSX. Obawiam się, że szykują wyłącznie optymalizację dla konsol albo nową zawartość na PC zamierzają sprzedawać jako płatne DLC. Obym się mylił…

Ghostrunner

Aktualizacja na platformie: PS5, XSX

Nowa generacja konsol powitała już Ghostrunnera we wstecznej kompatybilności. Była to premiera inna niż na PC, bowiem zabrakło choćby wsparcia dla ray tracingu. W 2021 twórcy obiecują znacznie więcej na PS5 i XSX. Gracze, którzy zaopatrzą się w urządzenia next-gen będą pod jeszcze większym wrażeniem tego, jak prezentuje się cyberpunkowy świat…



Dla aktualnych właścicieli gry w wersji konsolowej będzie to darmowa przesiadka na lepszą grafikę i optymalizację. Póki co szczegóły pozostaną dla nas tajemnicą.

Ja już nie mogę się doczekać az znowu zainstaluje Wieśka wraz z aktualizacją dla next-genów. A Wy, który z tytułów będziecie skłonni odpalić jeszcze raz?

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…