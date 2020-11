Crash Bandicoot 4 – easter egg może zapowiadać kontynuację

W Crash Bandicoot 4 pojawia się ciekawostka, która może zdradzać plany na kolejną część gry. Fani odkryli możliwą wskazówkę od twórców.

Najnowsza odsłona Crasha Bandicoota przyjęła się bardzo dobrze nie tylko wśród fanów serii, ale też osób dopiero poznających szalonego jamraja. Choć premiera gry miała miejsce ledwie dwa miesiące temu, to miłośnicy produkcji już wypatrują kolejnej odsłony.

Okazuje się, że czwarta odsłona cyklu posiada pewną ciekawostkę, która może zapowiadać kolejną część zmagań Crasha. Po ukończeniu gry na 106%, na pewnym telewizorze pojawia się szereg obrazków pokazujących logotypy gier z serii. Ostatni z nich znika po ułamku sekundy, co dodatkowo podkręca jego znaczenie.

Grafika prezentuje słynny owoc Wumpa otoczony dwoma różnokoloroywmi kształtami przypominającymi księżyce.

Gracze spekulują, że może to być kolejna, pełnoprawna odsłona serii, ale też coś zupełnie innego. Wiele mówi się o wieloosobowym spin-offie, który miałby być nastawiony na PVP i trafić w ręce graczy w 2021 roku. Równie dobrze może być to też część większej zagadki ukrytej w grze.

Póki co możemy tylko spekulować na temat tego, co chcieli nam przekazać twórcy. Jest to jednak ciekawostka, która może stanowić bardzo istotną wskazówkę odnośnie dalszych losów marki Crash.

Naszą recenzję Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas możecie przeczytać w tym miejscu. Gra jest dostępna na PlayStation 4 i Xbox One.

