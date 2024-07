Bloodborne wraca do łask na PlayStation

Niektórzy fani statystyk zauważyli, że w czerwcu istne odrodzenie popularności spotkało grę Bloodborne. Hit od From Software zyskał masę graczy, co z pewnością ma związek z wypuszczeniem wyczekiwanego DLC do Elden Ring. Liczby nie kłamią, gracze wrócili do świetnej produkcji z ery PlayStation 4, która nadal nie doczekała się remastera czy wydania na choćby pecety. Nadal czekamy…

Bloodborne odżyło, wszystko dzięki Elden Ring

Świat pełen jest związków przyczynowo-skutkowych, dzięki którym pewne rzeczy dzieją się na skutek innych. Pamiętacie premierę serialu Fallout na Amazonie? Niemal od razu w górę wystrzeliła popularność gier z serii, a fani masowo rzucili się do ogrywania Fallouta 4, klasycznych odsłon z poprzedniego wieku czy naprawdę niezłego MMO. To miało sporo sensu, bo zarówno serial jak i gry działy się w jednym uniwersum i miały ze sobą sporo wspólnego.

A co powiecie na to, że premiera dodatku do Elden Ring wpłynęła pozytywnie na… Bloodborne? Rzucenie okiem na statystyki nie pozostawia złudzeń. W czerwcu premierę miało DLC Shadow of the Erdtree, a gracze na PlayStation postanowili również wrócić do dobrze przyjętej gry From Software sprzed lat.

Zobacz też: Nowe gry za darmo na Steam. Mogą przestraszyć

Jak informuje serwis TrueTrophies, spośród 3,1 miliona aktywnych graczy na PSN w czerwcu, widoczna część z nich zdecydowała się na rozgrywkę w Bloodborne. Tytuł zyskał aż 57% graczy względem poprzednich miesięcy. To z pewnością fani gier From Software, którzy chcieli przypomnieć sobie ten niezwykle udany tytuł. Tym bardziej że wciąż nie doczekaliśmy się żadnego remastera czy portu na inne platformy do grania…

Pozostaje nam to, albo specyficzna ścigałka w klimacie — swoją drogą jest naprawdę dobra!

Źródło: gamingbolt.com