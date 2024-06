Bloodborne Kart, czyli Nightmare Kart już dostępne za darmo

Nowa gra za darmo (wkrótce na Steam) w formie tytułu free-to-play to Nightmare Kart, znane wcześniej jako fanowski spin-off Bloodborne, ale z… gokartami.

Skoro nie trzeba płacić nic, a do tego już za chwilę gra powinna zadebiutować również na Steam, nie ma powodu, aby przechodzić obok niej obojętnie. Szczególnie że finalny efekt prac deweloperki czekamy już naprawdę długo!

Nightmare Kart to nowa gra za darmo na Steam

Być może przed laty śledziliście fanowski projekt zatytułowany Bloodborne Kart. Solo deweloperka Lilith Walther pracowała nad swoim dziwacznym pomysłem na przeniesienie całego świata znanego z cenionej gry From Software na podłoże wyścigowej gry o gokartach w stylu Mario Kart. Projekt powstawał bardzo długo (a zaczął życie tak naprawdę jako demake Bloodborne), a do tego musiał zmienić nazwę.

Teraz – już jako równie odpowiednie Nightmare Kart – w końcu trafił na rynek. Co ciekawe, twórczyni nie chce na nim zarabiać, oferując go w formie gry free-to-play. Tytuł do pobierania dostępny jest już teraz na platformie itch.io. Niebawem ma również zadebiutować na Steam.

W razie czego możecie też obejrzeć dostępny w sieci zwiastun z okazji debiutu. Znajdziecie tam sporo fragmentów rozgrywki, które napawają raczej optymizmem. Gra dostępna jest od niedawna, lecz nie miałem jeszcze okazji zagrać, więc nie mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że warto. Mimo wszystko jako fan Bloodborne cieszę się, iż projekt w końcu ujrzał światło dzienne.

Gra oferuje sporo atrakcji – 21 kierowców, 15 torów i 13 pojazdów. Do tego kampania fabularna wraz z pojedynkami z bossami. Brzmi dziwacznie, ale w tym szaleństwie może być metoda.

