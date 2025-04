Dark Souls: Remastered otrzymało wyczekiwanego moda. Gracze mają powody do radości

Jeżeli należycie do fanów serii Dark Souls, to możecie już zacierać rączki. Dark Souls: Remastered doczekało się modyfikacji Seamless Co-Op.

Pod koniec lutego bieżącego roku informowaliśmy Was o tym, że gra Dark Souls 3 doczekała się jednego z najlepszych modów, jakie mogła tak naprawdę otrzymać. Chodzi tutaj o niezwykle popularny projekt Seamless Co-Op, który w społeczności fanów serii jest niezwykle doceniany. Teraz natomiast pojawił się on w kolejnej produkcji FromSoftware. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie najważniejsze szczegóły.

Dark Souls: Remastered otrzymało moda Seamless Co-Op

Seamless Co-Op to ambitny projekt, który eliminuje ograniczenia tradycyjnego trybu wieloosobowego w serii Dark Souls. Dzięki temu nawet do sześciu graczy jednocześnie może wspólnie eksplorować Lordran od samego początku aż do końca bez żadnych irytujących przerw w sesji. Modyfikacja usuwa wszelkiego rodzaju bariery, takie jak ściany mgły czy też rozdzielenie graczy po pokonaniu bossa lub śmierci. Po śmierci gracz odradza się bowiem przy ostatnim ognisku, a rozgrywka zwyczajnie trwa dalej.

Ponadto postępy jednego gracza synchronizują się z wszystkimi pozostałymi uczestnikami sesji. Do tego zaliczają się również interakcje z postaciami niezależnymi oraz zmiany w stanie całego świata. Seamless Co-Op zastępuje także oryginalny system peer-to-peer nowoczesnym API sieciowym Steama, dzięki czemu możemy liczyć na płynniejszą i bardziej stabilną rozgrywkę multiplayer.

Modyfikacja jest dostępna do pobrania w serwisie Nexus Mods. Jest to samodzielna instalacja i nie wymaga dodatkowych modów do działania. Nam zaś pozostaje jedynie życzyć Wam miłego grania!

Źródło: DSOGaming