W 2. sezonie Fallouta zobaczymy New Vegas, powróci też “ten główny zły”

Serial Fallout powróci z drugim sezonem, który zabierze naszych bohaterów tym razem do New Vegas. Showrunnerzy potwierdzili również, że ujrzymy twarz znaną z gier.

Serial Fallout okazał się kolejnym wielkim hitem Amazona, a showrunnerzy starają się, jak mogą, aby jak najszybciej wyprodukować drugi sezon. W końcu czekają na niego wszyscy – fani gier, serialu, a przede wszystkim fani New Vegas. Na ten moment to jedyny powrót do uwielbianego spin-offa gier.

Serial Fallout w New Vegas

W rozmowie z Variety showrunnerzy Amazona opisali swoje pomysły na zakończenie pierwszego sezonu i to, w jaki sposób wcielili je w życie. Dla fanów gier finalne sceny były niczym największy skarb, bo oto przecież drugi sezon zabierze nas do New Vegas. Nie wiemy, jak długo tam zagościmy i czy będzie to centralny punkt historii, lecz dowiedzieliśmy się dzięki temu dwóch rzeczy.

Po pierwsze – New Vegas jest kanoniczne. Uwielbiana (przez wielu uważana za najlepszą) odsłona Fallouta powstała nie w Bethesdzie, a w Obsidian Entertainment. Bethesda chyba zazdrościła sukcesu, więc przez lata skrzętnie udawała, że premiera nigdy nie miała miejsca. No, mniej więcej oczywiście, bo nawiązania były, ale oficjalnych wieści o potencjalnej kontynuacji czy remake’u już nie. Mimo wszystko serial jest kanoniczny, więc i New Vegas jest kanoniczne. Po drugie – fani NV w końcu dostaną coś na uspokojenie, nawet jeśli w formie serialu.

Teraz w rozmowie z Variety showrunnerzy zdradzili, że powróci też znana z New Vegas postać Mr. House’a, czyli “tego złego” zarządcy miasta rozpusty i rozrywki. Skoro jednak historia rozgrywa się w 15 lat po wydarzeniach z gry, to… które zakończenie będzie kanoniczne? A może twórcy po prostu wykorzystają znaną postać w formie flashbacków, nie poruszając tematu historii tego miejsca. Sam nie wiem, ale choć budzi to spore nadzieje, na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Aha, no i tak – będą Deathclawy.

Mimo wszystko i tak powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Drugi sezon Fallouta nie ma obecnie daty premiery, ale raczej zbyt prędko nie nastąpi.

Źródło: Variety