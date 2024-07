Pamiętasz horrory z PSX? Nowa gra za darmo na Steam potrafi przestraszyć

Wśród niezależnych nowości, które zadebiutowały niedawno na PC, znajduje się ciekawy horror stylizowany na tytuły jak z pierwszej konsoli PlayStation. To gra za darmo, która jest dostępna do pobrania na Steam.

Pierwsza konsola PlayStation miała w swojej bibliotece sporo ciekawych horrorów i jeśli wspominacie je z sentymentem, mamy dla Was coś nowego. Oczywiście nie na kultowego PSX-a, tylko na PC, ale z taką specyfikacją, że byle budżetowy laptop sobie z nią poradzi. I co najważniejsze, to gra za darmo, do której link podajemy poniżej.

Gra za darmo na Steam – PSX HORROR: East Wood Carnival

Kto chętny na krótką, ale dobrą retro przygodę z dreszczykiem, może sięgnąć po darmową nowość PSX HORROR: East Wood Carnival. Fabuła wiedzie nas przez sześć rozdziałów karnawału, w której uciekamy przed duchem. Choć gra nie jest doskonała, to potrafi przestraszyć i naprawdę dobrze oceniano ją na Steam.

Zdecydowanie nie jest to gra doskonała, ale strach był dobrze skonstruowany, a oprawa wizualna dobrze pasuje do gatunku. Opinia o grze ze Steam

Odpalając grę wcielimy się w postać, której kończy się benzyna w aucie. Lądujemy na jakimś pustkowiu, starając się znaleźć trochę paliwa. I tak trafiamy na ducha, który zaczyna nas ścigać. W ucieczce przed zjawą będziemy rozwiązywać łatwe zagadki polegające zazwyczaj na przesuwaniu dźwigni. Napięcie zostało jednak solidnie skonstruowane i grę można polecić z czystym sumieniem. Poniżej podrzucamy link oraz filmik z rozgrywki.

Źródło: Steam