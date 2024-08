“Nowa gra Bloodborne powstaje” – w sieci znów zawrzało

Znany insider postanowił nieco namieszać. Stwierdził, że powstaje nowy projekt Bloodborne, który będzie grą. Ale o co dokładnie chodzi?

Wielki gotycki hicior From Software to jeden z największych memów w historii gier wideo, dościgając niemal Half-Life 3. Plotki o powrocie marki pojawiają się regularnie, co jakiś czas. Raz mówi się o wersji na PC, raz o remake’u, ale nigdy oficjalnie nic nie potwierdzono. Sam próbowałem nawet przeanalizować, czy wszelkie tego typu przecieki mają w ogóle sens. I… trochę mają, bo jednak to zbyt mocne IP Sony, aby po prostu miało umrzeć.

Bloodborne powraca… doprawdy?

Teraz Daniel Ritchman, insider kojarzony zwyczajowo z filmami, donosi o kolejnym projekcie Bloodborne na swoim Patreonie. Ma to być gra wideo, ale więcej szczegółów nie jest znanych. Wedle sprawcy całego zamieszania, równie dobrze może chodzić o kontynuację, co o remaster albo remake. Ba, na dobrą sprawę Sony może nawet chcieć przeportować grę na PC, bo do tej pory fani tej platformy musieli radzić sobie sami.

Na Reddice aż zawrzało, bo tego typu plotek było już tyle, że mało kto daje im wiarę. To z jednej strony. Z drugiej mówiono już przecież o potencjalnej ekranizacji. Zresztą, jak sam wspomniałem, to zbyt silna marka dla Sony, aby korporacja miała ją tak po prostu porzucić. Pytanie jednak, czy zapowiedź zdarzy się teraz?

Nowe plotki są raczej skąpe i do tego brakuje w nich czegokolwiek, co mogłoby wyróżnić je od czystych strzałów bądź spekulacji. Dlatego też nie radzę się tym za bardzo entuzjazmować, a raczej podchodzić do wszystkiego ze sporym dystansem. Nawet jeżeli Ritchman jest całkiem nieźle poinformowany w wielu kwestiach.

Warto zaznaczyć, że inny, bardzo wiarygodny insider, Jeff Grubb, przepowiedział pokaz State of Play na wrzesień tego roku. Zapewne pojawi się na nim PS5 Pro i… nie, dobra, to zbytnia przesada. Bloodborne? No dajcie spokój!

