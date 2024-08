Half-Life 3 “jest prawdziwy”. Otwarty świat, dynamiczna pogoda i wysoki realizm

Mem, żart, smutna rzeczywistość i popkulturowy fenomen – to wszystko i wiele więcej można powiedzieć o Half-Life 3, ale z pewnością nie należy do tego stwierdzenie, że gra powstanie. Choć może?

Znany insider Gabe Follower od lat zajmuje się przeczesywaniem plików i wszystkich informacji ukrytych w grach Valve, jak i innych narzędziach korporacji. Przez ostatnie 3 lata zbierał wszystkie poszlaki, wskazujące na to, że Half-Life 3 naprawdę może powstać. Teraz zebrał to wszystko do jednego filmu, który ma nasunąć nam jeden wniosek – gra istnieje. W takiej albo innej formie, ale nadal mówimy o projekcie, który ma odgrywać rolę trzeciej części kultowej serii.

Zacznijmy jednak od początku, czyli od… problemów. Podobno prace nad Source 2 skutecznie opóźniały przyszłe premiery gier Valve, w tym HL3. Deweloperzy przez pewien czas rozważali nawet przejście na rozwiązania innych firm, jak choćby Unreal Engine. Wydanie Half-Life: Alyx i późniejsza premiera w postaci CSGO2 czy niedawno zapowiedzianego Deadlock to jednak jasny sygnał, że silnik nie tylko działa, ale i może stanowić fundamenty pod nową odsłonę serii Half-Life. Tajemniczy projekt “HLX” pierwszy raz pojawił się w kodzie źródłowym DOTA 2 w 2021 roku.

Gra miała początkowo powstawać jako kontynuacja Half-Life: Alyx (znanego pod kryptonimem “HLVR”), ale zespół odszedł od tego pomysłu. Obecnie tytuł ma stanowić grę nieprzeznaczoną na VR, będąc chronologicznie trzecią częścią uwielbianej serii. Wskazują też na to nawiązania w kodzie Source 2 do działa grawitacyjnego i charakterystycznego stroju HEV na wyposażeniu Gordona Freemana. Podobno to właśnie broń grawitacyjna miałaby stanowić centralny punkt rozgrywki w “trójce”. Twórcy mieli korzystać ze sztucznej inteligencji, aby dokładnie oddać zachowanie mas w alternatywnej grawitacji. Gracze w ten sposób mogliby nie tylko walczyć z przeciwnikami, ale również i rozwiązywać zagadki.

Realizm, technologie i nie tylko

Gabe Follower trafił na wiele nawiązań do technologii wykorzystanych rzekomo w produkcji kolejnego Half-Life. Były wzmianki o realistycznym zachowaniu NPC-ów, które “mogą rozmawiać z graczem”. Przeciwnicy odznaczaliby się lepszą sztuczną inteligencją, gra miałaby również odpowiednio symulować zachowania poczwar zamieszkujących ten świat. W silniku natrafiono również na logo firmy Speech Graphics. Pomaga ona w wykreowaniu realistycznej animacji twarzy i mimiki postaci w grach. Do tej pory efekty starań twórców mogliśmy zaobserwować m.in. w The Last of Us Part II czy Hogwarts Legacy, a teraz ich rozwiązania miałyby przełożyć się na większą immersję w Half-Life 3.

Dataminer spekuluje również, że w grze miałby pojawić się system dnia i nocy oraz realistyczne warunki pogodowe. To z kolei sugeruje implementację otwartego lub półotwartego świata. Co więcej, jest nawet mowa o pojazdach, którymi gracze mogliby kierować. Do tego wszystkie mamy nawet drobne fabularne przecieki, a raczej spekulacje. Gabe Follower przypomina, że sam Gabe Newell wyrażał ubolewanie z powodu wyrzucenia z oryginalnego Half-Life wielu fragmentów z alternatywną rzeczywistością Xen. Z kolei czołowy projektant Alyx, Robin Walker, od dawna powtarza, że chciałby stworzyć fabularne następstwo HL: Alyx (choć to może być akurat inna gra).

Do tego wszystkiego jest także nowy film innego insidera Valve, Tylerta McVickera. W dużej mierze potwierdza on nie tylko, że “HLX” nie będzie grą VR, ale również sugeruje powrót Valve do tej serii w kilku projektach. Kolejnym ma być nowa gra VR nawiązująca do Alyx, z możliwym komponentem multiplayer związanym właśnie z rzekomą “trójką”. Jednak nie mamy oczekiwać zapowiedzi z okazji obchodów 20. rocznicy marki, choć Valve “coś” planuje.

Wszystkie powyższe rewelacje brzmią niezwykle dobrze, ale przestrzegam – to jedynie spekulacje lub przecieki. Nie ma sensu więc za bardzo się nimi ekscytować, choć większość informacji bezpośrednio pochodzić ma z gier lub też silnika od Valve.

Źródło: YouTube + Reddit