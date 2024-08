Bloodborne działa na PC w… 200 FPS. Niesamowity wyczyn twórców portu

Chociaż nie doczekaliśmy się oficjalnego portu gry Bloodborne na PC, to pewna grupa moderów przygotowuje autorską wersję produkcji. Ta zaczyna na blaszakach wyglądać coraz lepiej, a twórcom właśnie udało się dobić do zaskakujących wartości klatek obrazu. Tytuł już teraz jest w stanie działać w aż 200 klatkach obrazu na sekundę. Dość powiedzieć, że oryginał nigdy nie był gotowy na uruchamianie nawet w połowie tej wartości.

Bloodborne na PC wygląda i działa coraz lepiej

Ekipa shadPS4 w ostatnim czasie zasłynęła przygotowywania autorskiego portu Bloodborne na PC. Pierwsze próby, o których informowaliśmy niedawno, były obarczone sporymi problemami, choć i tak mieliśmy do czynienia z ogromnym postępem. Przede wszystkim, grę po raz pierwszy w historii udało się uruchomić na PC. Autorski port szybko się jednak crashował i był pogrzebywany przez bugi z uwagi na zupełnie nowy system. Twórcy nie ustali jednak w próbach doprowadzenia go do “stanu używalności”. Dziś mamy nowe, o wiele lepsze wieści.

W sieci pojawiły się nowe nagrania z ich projektu, tym razem prezentujące właściwy gameplay. I jest naprawdę dobrze, bo gra działa w aż 200 klatkach obrazu na sekundę. To kosmiczny wręcz wynik jak na produkcję z PS4 i fakt, że tworzenie tego portu jest zadaniem iście karkołomnym. Zobaczcie sami, jak to wygląda w akcji:

Zobacz też: Aby Mafia: The Old Country mogła się udać, twórcy muszą spełnić tylko jeden warunek

Należy to traktować mimo wszystko jako ciekawostkę — przynajmniej póki co, bo oryginał zupełnie nie nadaje się do grania w tylu FPS. Pojawiają sie problemy z animacjami i samą rozgrywką. Ogólnie rzecz biorąc, port będzie celował w 60 FPS. Tak na przykład wygląda walka z bossem:

I jasne, gra nie wygląda jeszcze “świetnie”. Nadal widać sporo problemów graficznych, choćby z cieniowaniem i wyświetlaniem tekstur. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeszcze w tym roku możemy mieć szansę na zagranie w to na PC.

Źródło: dsogaming.com