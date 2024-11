Bloodborne na PC w 4K i 100 fpsach wygląda przecudownie

Bloodborne działa już na PC w jakości 4K w nawet ponad 100 fpsach. Do tego grafika wygląda niemal tak samo, jak w oryginale. Jak się to udało?

O najnowszym emulatorze gier z PS4 na PC pisaliśmy już wcześniej. Oprogramowanie obecnie może być jednym z najlepszych – a może i nawet i najlepszym – w swoje dziedzinie, oferując graczom na PC możliwość ogrywania wielu niewydanych do tej pory gier w zaskakująco solidnej jakości. Nadal jednak potrzebne są dalsze prace.

Bloodborne na PC w końcu w zadowalającej jakości

Bloodborne na PC możemy nie dostać tak naprawdę nigdy, bo prędzej Sony zdecyduje się na zapowiedź remake’u stworzonego od podstaw aniżeli skusi się na wydanie remastera. Niemniej, być może nie wszystko jest stracone. ShadPS4 to najnowszy emulator, który od samego początku zaskakuje. I tym razem robi to ponownie, bo nie tylko uruchamia Bloodborne, ale robi to w zdumiewającej jakości, bez większych bugów.

Wystarczy, że sami rzucicie oko na poniższy film z rozgrywki. Bloodborne udało się uruchomić na komputerze wyposażonym w najnowszym sprzęt, stąd średnio 80 – 90 klatek na sekundę, choć miejscami gra przebija nawet próg 100 fpsów. Wiemy przynajmniej, że bez problemu można grać na komputerze z AMD Ryzen 5 7600X z 32GB DDR5 RAM i kartą NVIDIA RTX 4070.

Autor filmu skorzystał również z najnowszej wersji emulatora i samej gry, załatanej oczekiwaną od dawna aktualizacją audio. Wcześniejsze próby przeniesienia gry na PC kończyły się różnie, głównie z powodu sporych artefaktów graficznych oraz problemów właśnie z dźwiękiem. Teraz zostały najwyraźniej wyeliminowane. Do tego grafika wygląda niemal tak samo, jak w oryginale. Sam fakt, że tak jest, może naprawdę zachwycać.

Źródło: DSOGaming