Legenda soulslike w trybie pierwszoosobowym. Dzięki modyfikacji

Są tu jacyś miłośnicy soulslike? Jeśli tak, to mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Kultowa produkcja studia FromSoftware, Bloodborne, doczekała się bowiem nowej modyfikacji, dzięki której otrzymujemy możliwość rozgrywki w trybie pierwszoosobowym. Jest to doskonała okazja na to, aby ponownie zanurzyć się w mrocznym świecie Yharnam i odkryć go z zupełnie nowej perspektywy. Dosłownie!

Bloodborne w trybie pierwszoosobowym dzięki modyfikacji

First Person MOD for Shadps4 to dokładnie to, co sugeruje tytuł. Modyfikacja działa za pośrednictwem emulatora PlayStation 4 o nazwie shadPS4, który umożliwia płynne uruchamianie gry na komputerach osobistych. Projekt jest w pełni kompatybilny z najnowszą wersją programu, który pozwala również na płynną rozgrywkę od początku aż do samego końca gry. Pobrać można go z NexusMods.

Warto zaznaczyć, że zainteresowani mogą jeszcze bardziej wzbogacić swoje doświadczenie z Bloodborne na PC. Dostępne są bowiem również inne modyfikacje, takie jak pakiety tekstur HD czy projekt Magnum Opus przywracający wyciętą zawartość z gry. Trzeba też wspomnieć o łatce umożliwiającej rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę, aczkolwiek Sony postanowiło zablokować 4-letni fanowski projekt. Wciąż jednak można go znaleźć w serwisie NexusMods. Razem z ponad 200 innymi modami!

