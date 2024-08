Tak wygląda Bloodborne na PC. Marzenia graczy coraz bliżej spełnienia

Bloodborne na PC nigdy nie wyszło i, patrząc na wieloletnie utyskiwania części graczy i obojętność Sony, zapewne nie wyjdzie (przynajmniej w tej wersji). Możliwa konwersja, remaster czy remake to już internetowe memy, a bliżej całej tej sytuacji przyglądałem się w dłuższym tekście.

Bloodborne jednak na PC (tak jakby)

Uwielbiana gotycka przygoda od From Software może jednak doczekać się odpalenia na maszynach graczy PeCetowych. Wszystko dzięki emulatorowi shadPS4, który z buciorami wciska się w topkę najlepszych emulatorów poprzedniej generacji konsoli Sony. Niedawno pisaliśmy o tym, że jako w zasadzie jedyny jest w stanie uruchomić gry w ponad 100 klatkach na sekundę. Teraz jego twórcy przedstawiają odpalone Bloodborne, choć szału w tym wypadku nie ma.

Gra bowiem nadal nie działa, a przynajmniej nikt w nią nie zagra dzięki emulacji. Tytuł pierwszy raz jednak udało się z sukcesem uruchomić, co też twórcy narzędzia pokazują na poniższym filmie. Niby dwa screeny z jednej lokacji to niewiele, ale w praktyce mówimy o bardzo dużym osiągnięciu. Jeśli pójdzie tak dalej, być może do końca bieżącego roku gra zacznie śmigać w choćby kilkunastu klatkach.

Dark Souls Remastered również można uruchomić, ale także nie da się grać. Gdy tylko gracz poruszy postacią, wszystko się “wykrzacza”. Nadal to jednak gra odpalona na emulacji, nawet mimo mnóstwo wizualnych błędów. Bloodborne, przynajmniej na tych materiałach, najwyraźniej nie ma aż tylu glitchy, choć ciężko to ocenić.

Źródło: DSOGaming