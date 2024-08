Wiele nowych gier z PS5 wychodzi na PC, a nawet jeśli nie, to fani sami dbają o to, aby i użytkownicy komputerów osobistych mogli w nie zagrać. Spora część gier raczej nie doczeka się konwersji. Wtedy w grę wchodzi emulacja – oczywiście używana tylko na oryginalnych, zakupionych kopiach gry.

Emulator PS4 radzi sobie coraz lepiej

Wygląda na to, że jeżeli kiedyś jakiś emulator pozwoli na odpalenie Bloodborne bez problemów w 30 fpsach, będzie nim właśnie shadPS4. Nieco pominięty w głównym nurcie program radzi sobie naprawdę nieźle. Najnowsze wideo pokazuje, że pod względem zoptymalizowania gier przebija nawet tak popularne narzędzia jak RPCSX, fpPS4 czy Kyty.

YouTuber o pseudonimie Brutal Sam pokazał nowy gameplay z najnowszej wersji shadPS4. Emulator PS4 pozwala na odpalenie zremasterowanej wersji Red Dead Redemption w 30 fpsach. Wcześniej było wiadomo, że gra ruszy, ale zaledwie w 25 klatkach. Ta niby drobna różnica stanowi “być albo nie być” dla wielu graczy. Nie oznacza to jednak, że tytuł jest w pełni grywalny – otóż ma sporo artefaktów i błędów, więc potrzeba jest więcej prac. 30 klatek to i tak wielkie osiągnięcie. W teorii shadPS4 pozwala na odblokowanie liczby fpsów, ale opcja jest zbugowana – zamiast zwiększenia płynności, podwaja szybkość gry.

Żeby jednak nie było, że mówimy o “tylko” 30 klatkach. Tomb Raider I-III Remastered udało się uruchomić w 110 klatkach na sekundę. Wiadomo, że to remaster bardzo starych gier, ale i tak robi to kolosalne wrażenie pod kątem technicznym.

Jeżeli gracze PC nadal nie mogą poradzić sobie z brakiem Bloodborne na ich sprzęcie, to właśnie shadPS4 może to umożliwić. Niestety w tej sprawie nie ma żadnych nowych informacji, ale prace postępują dość szybko. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby fani przenieśli grę na PC szybciej, niż zrobi to Sony.

Źródło: DSOGaming