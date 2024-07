Battlefield idzie do piachu. EA uśmierca starsze gry z serii

Konserwacja gier ma na celu zachowanie nawet najstarszych tytułów tak, aby każde dobro kulturowe komputerowej rozrywki przetrwało. Jestem w całości za, szczególnie że wiele starszych gier jest dziś po prostu nieodstępna. W przypadku nowej decyzji EA nie jest może tak źle, bo wersje choćby PC gier jeszcze przetrwają, lecz i tak to marne pocieszenie.

Battlefield 3, 4 i Hardline znikają ze starszych konsol

“W środę, 31 lipca, następujące tytuły Battlefield zostaną usunięte ze sklepów cyfrowych i nie będzie już można ich kupić ani żadnej dodatkowej zawartości, takiej jak DLC” – czytamy w komunikacie firmy na Twitterze. Następujące tytuły w tym przypadku do Battlefield 3, 4 i Hardline, czyli dwie uwielbiane przez graczy części oraz ten dziwny spin-off z policjantami (Call of Duty też miało kiedyś dostać taką grę). Wszystkie trzy produkcje znikają, serwery zostaną wyłączone, a DLC wycofane.

Ale, ale! Jest jeszcze promyk nadziei, gdyż EA podkreśla, iż chodzi wyłącznie o wersje tych gier na starsze generacje. Mowa więc o edycjach na Xbox 360 oraz PS3. W przypadku wydań na PS4, Xbox One czy PC, nadal mają one być w pełni grywalne. Serwery pozostaną włączone, a każdy kupi DLC, o ile tylko zechce. Posiadacze naprawdę starych konsol muszą jednak obejść się smakiem. Marnym pocieszeniem jest to, że nadal będą mogli cieszyć się trybami singleplayer.

EA nie wyjaśniło powodów tej decyzji, ale najpewniej chodzi po prostu o to, że nie jest to opłacalne. Dalsze utrzymywanie serwerów może być stratne dla firmy, a raczej niewielu graczy na minionych generacjach konsol pozostało przy trybach multi. W praktyce więc ogłoszenie to nie ma aż tak negatywnych skutków. Oczywiście w teorii może to sugerować, iż prędzej czy później gry te znikną całkowicie.

Źródło: Twitter