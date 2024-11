Nowe Assassin’s Creed co pół roku przez kolejne 10 lat

Ubisoft nie zna litości. Firma mogła zwierzyć w tym niezły biznes, choć nie wiem, co powiedzą gracze. Kolejne części Assassin’s Creed mają wychodzić regularnie przez co najmniej dekadę.

Gracze od dawna nie ufają już Ubisoftowi. Francuski gigant w ostatnim czasie cierpi na niedostatek klientów i brak zaufania, co przekłada się na ich kondycję finansową. Sprzedaż gier pikuje w dół, a pomóc na to może… Assassin’s Cred?

Ubisoft zaleje nas Assassin’s Creed

Jedną z najbliższych premier od znanego wydawcy i producenta będzie najnowsza odsłona marki Assassin’s Creed w postaci Shadows. W ten sposób seria pierwszy raz zabierze nas do feudalnej Japonii, o co gracze zresztą błagali od lat. Teraz może być jednak nieco za późno, skoro twórcom po piętach depcze choćby Ghost of Yotei. Niemniej, mimo kontrowersji, Ubi chyba wierzy w sukces.

Znany i zaufany insider Tom Henderson przedstawił rzekome plany firma na co najmniej kolejne 10 lat. Ubisoft stawia głównie na rozwój marki Assassin’s Creed – jak donosi insider w podcaście Xbox Two + One. Oczywiście nadal pojawiać się będą też inne gry, jak choćby nowe, niezapowiedziane jeszcze części Far Cry.

Mają Assassin’s Creed Shadows, a w przyszłym roku Assassin’s Creed Invictus, Assassin’s Creed Hexe, remake Assassin’s Creed: Black Flag i planują wydawać nowe Assassin’s Creed co około sześć miesięcy przez następne dziesięć lat. – powiedział Henderson

Insider już wielokrotnie zdradzał plany firmy. Wcześniej jednak informował o tym, że Ubi ma obłożone premiery AC do co najmniej 2030 roku. Teraz potwierdza te doniesienia, jednocześnie twierdząc, że gracze mogą spodziewać się nowej odsłony popularnej marki regularnie, co około pół roku przez kolejne 10 lat. Warto zaznaczyć, że raczej nie ma co liczyć na “dużą” grę tej marki co 6 miesięcy, bo to wydaje się niemożliwym wyzwaniem. Zamiast tego wydawane będą również gry mobilne, tytuły free-to-play oraz mniejsze projekty.

