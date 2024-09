Ghost of Yotei nie jest zagrożeniem dla Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft się nie boi

Assassin’s Creed Shadows może mieć ciężko ze zdobyciem serc graczy, gdy w tym samym roku wychodzi niedawno zapowiedziane Ghost of Yotei. Ubisoft się tym akurat nie przejmuje.

Ubisoft w ostatnim czasie jest w gigantycznym tarapatach. Firma rozpoczęła wewnętrzne śledztwo, a do tego oficjalnie powraca na Steam, przesuwając jednocześnie datę premiery Assassin’s Creed Shadows. I to akurat na 2025 rok, gdy wychodzi… Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows

“Jest dużo miejsca na gry bardzo wysokiej jakości, a te dwie gry mogą się bardzo dobrze sprzedać” – tak twierdzi Yves Guillemot, prezes francuskiej korporacji. Wypowiedział on te słowa w kontekście premiery Ghost of Yotei w 2025 roku i przesunięcia debiutu AC Shadows. Nowa odsłona serii o asasynach najwyraźniej słusznie w ostatnim momencie ominęła Tokyo Game Show, skoro deweloperzy potrzebują jeszcze więcej czasu – gra ma teraz ukazać się dopiero 14 lutego 2024 roku.

Co ciekawe, Guillemot dodał również, że kluczową różnicą między tymi dwiema grami jest idea podwójnych protagonistów. AC Shadows oferuje przecież Yasuke i Naoe, a GoY przedstawi losy najpewniej tylko jednej postaci, kobiecej następczyni Jina Sakaia. Sam nie wiem, czy to wystarczające odróżnienie świadczące na korzyść Ubisoftu…

Skupiamy się na upewnieniu się, że dostarczymy fantastyczne wrażenia dzięki podejściu opartemu na dwóch bohaterach i dwóch różnych i uzupełniających się rozgrywkach… Sceneria rozgrywająca się w feudalnej Japonii powinna być naprawdę kusząca. – podkreśla prezes Ubisoftu

Warto podkreślić, że Ghost of Yotei najpewniej trafi na rynek dopiero w drugiej połowie 2025 roku (tak, sam zgadują, a co!), więc od lutego trochę czasu minie. Problem w tym, że luty i tak przepełniony premierami. Mamy dostać m.in. Avowed, Monster Hunter Wilds czy Civilization VII.

Źródło: IGN