Assassin’s Creed Black Flag Remake jest bliżej, niż myśleliście. Ubisoft planował premierę w 2025 roku

Co powiecie na remake gry Assassin’s Creed Black Flag? Najnowsze wieści sugerują, że nowa wersja kultowej odsłony serii miała zadebiutować naprawdę niedługo. Plany te zostały jednak pokrzyżowane przez wewnętrzne problemy Ubisoftu i przesunięcia innych gier. Ostatecznie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Assassin’s Creed Black Flag Remake już niedługo? Jednak nie

Plotki na temat gry Assassin’s Creed Black Flag Remake były słyszalne już od dawna, ale brakowało konkretów. Kiedy dokładnie miałaby wyjść wyczekiwana gra? Okazuje się, że plan premier Ubisoftu zakładał naprawdę szybkie wydanie. Jak podaje Tom Henderson w swoim raporcie, wydawca miał planować premierę remake’u już w 2025 roku – a konkretniej w drugiej połowie przyszłego roku. To by oznaczało, że w tamtym okresie czekałyby nas aż dwie premiery ze świata asasynów, bo wyjść miało również wieloosobowe Assassin’s Creed Invictus.

Plany te jednak poszły się… zmienić. Wszystko przez nadchodzącą odsłonę Shadows z akcją osadzoną w Japonii. Niedawne przesunięcie gry z listopada na luty wpłynęło również na inne gry z serii. To oznacza, że remake Black Flag najpewniej zostanie przesunięty na 2026 rok.

Black Flag to zdecydowanie jedna z najlepiej wspominanych przez graczy odsłon serii. Co ciekawe, poniekąd jest ona najmniej “asasyńska”, a bardziej skoncentrowana na przygodzie, bitwach morskich i życiu pirata. Był to powiew świeżości, który twórcom wyszedł doskonale. Ciekawe, czy remake też będzie tak dobry.

