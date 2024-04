Assassin’s Creed Hexe zapowiada się bajecznie. Wiedźmy, czary i “bardziej liniowe podejście”

Na premierę AC Red podobno nie musimy wcale czekać zbyt długo. Nowa pełnoprawna część uwielbianej serii może trafić do graczy jeszcze w tym roku. Tymczasem warto jednak uzbroić się w cierpliwość w związku z debiutem kolejnej odsłony – Assassin’s Creed Hexe. Jak informuje Tom Henderson na Insider-Gaming, Ubisoft szykować może premierę dopiero w 2026 roku.

Assassin’s Creed Hexe w nowych szczegółach

Zaufane leaker zdradza więcej szczegółów na temat rozgrywki. Opiera się przy tym na wewnętrznych dokumentach Ubisoftu, w jakich posiadanie wszedł oraz na widzianym fragmencie rozgrywki. Nic w tym zaskakującego – tradycją jest, że praktycznie każda nowa gra Ubi wycieka.

Tym razem jednak przecieki mogą powodować hype, szczególnie u największych fanów cyklu. Francuski gigant już przy okazji zapowiedzi gry zdradzał, że będzie to zupełnie inne podejście do serii, którego jeszcze nie widzieliśmy. I coś w tym chyba jest, bo Hexe ma być “bardziej liniową” odsłoną, która ma zaledwie oferować “elementy eksploracji otwartego świata”. Henderson porównuje to do pierwszych odsłon serii. Być może jedna trafimy do otwartego świata, lecz twórcy nie zamierzają oferować rozdmuchanego RPG-a na miarę Valhalli. W końcu przyznali to już wcześniej.

Obecnie gra ma oferować niejaką Elsę – główną bohaterkę gry, która najpewniej okaże się czarownicą. Całość osadzono rzekomo w XVI-wiecznych Niemczech, w czasach polowań na czarownice. Na fragmencie rozgrywki (niedostępnym dla szerszego grona odbiorców) można zobaczyć Elsę uciekającą przed niemiecką piechotą. W pewnym momencie bohaterka opętuje pobliskiego kota, dzięki któremu odwraca uwagę pościgu. “Rozgrywka udostępniona Insider Gaming przedstawia ciemną i ponurą scenerię na brukowanych ulicach miasta” – informuje Henderson.

Podobno gra ma oferować także “system strachu” znany z DLC Jack the Ripper do Assassin’s Creed Syndicate. Hexe na premierę zadebiutuje w ramach platformy Infinity, o której szczegółach pisaliśmy jakiś czas temu.

Źródło: Insider-Gaming