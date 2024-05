Znamy plany na gry Assassin’s Creed do 2030 roku. Remake pierwszej części, Hexe i zaskakujące pomysły

Znany, populary, a co najważniejsze – wiarygodny leaker Tom Henderson znów mówi o kolejnych grach z serii Assassin’s Creed. Zdradził on m.in. nowe informacje o AC Red, ale również o pozostałych planach Ubisoftu. Francuski gigant kalendarz premier ma dosłownie wypełniony po brzegi. I praktycznie każda z nich to nowa odsłona uwielbianego cyklu.

Assassin’s Creed razy kilka

Ubisoft nie tylko pracuje nad japońską odsłoną serii czy tajemniczą grą o wiedźmach w Niemczech. Studio zamierza otworzyć przed graczami dobrodziejstwa usługi w postaci AC Infinity, czyli swoistego hub-a dla nowych produkcji. To za jego pomocą gracze będą mogli przenosić się między kolejnymi tytułami, dokonywać mikropłatności czy poznawać więcej informacji o “współczesnym” wątku w serii. Tym samym oznacza to jeszcze więcej gier, które do nas trafią.

Aby było łatwiej, w punktach przedstawiamy plany firmy związane z tym cyklem. Za informacje odpowiada Insider-Gaming, lecz nie są to potwierdzone rewelacje. Dlatego traktujcie je jako ciekawostkę, a nie jako pewnik. Tym bardziej że jeszcze wiele może się zmienić.

Powstaje “kolejny” remake AC, który ma trafić do graczy “z końcem dekady” – najpewniej chodzi o remake pierwszej części serii

Nadal powstaje remake Black Flag, ale jego potencjalna data premiery nie jest znana

AC Hexe ma trafić na rynek w 2026 roku

AC Nebula to jeszcze kolejny tytuł z cyklu, w którym trafimy do Indii, Chin i imperium Azteków

AC Echoes będzie oferować rozgrywkę multiplayer, ale szczegóły nie są jeszcze znane

AC Raid to darmowa gra-usługa dla 4 graczy powstała z myślą o kooperacji

Remake Black Flag, “jedynki”, projekt Nebula, Raid i Echoes, czyli w zasadzie wszystko poza Hexe i Red zmierza do nas dość powoli, bo premier powinniśmy spodziewać się bliżej 2030 roku. Trochę poczekamy, ale może przyszłość cyklu jest tego warta?

Źródło: Insider-Gaming