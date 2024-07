Arcydzieło powraca. Tak wygląda prequel “Dziecka Rosemary”

To chyba kolejna zapowiedź z kategorii tych “po co?”. No bo wiecie, mówimy o klasyce kina, niemal idealnym horrorze psychologicznym, którego historia nawet nie potrzebuje szczególnie rozwinięcia. Ale marka może okazać się nośna.

“Apartment 7A”, czyli horror na nowo

Jeżeli nie oglądaliście jeszcze “Dziecka Rosemary” to nawet nie wiem, co tu robicie – pędźcie prędko nadrobić zaległości. Szczególnie, aby lepiej przygotować się na nowy, filmowy prequel w postaci “Apartment 7A”. Obraz w reżyserii Natalie James (“Relic”) opowiedzieć ma nową historię, osadzoną przed wydarzeniami z dzieła Polańskiego i jego literackiego odpowiednika.

Dla wielu fanów może okazać się to zbyt niebezpiecznym pomysłem, podobnym zresztą do niedawno zapowiedzianego remake’u innego kultowego horroru polskiego reżysera, czyli “Opętania” Żuławskiego. Mimo wszystko pomysł w tym jest. Do tego da się tu poczuć podobny klimat, co gwarantować mają pierwsze zdjęcia opublikowane w sieci. Na razie zwiastuna nie ma.

Film opowiadać ma historię “ambitnej, młodej tancerki Terry Gionoffrio (Julia Garner), która marzy o sławie i fortunie w Nowym Jorku, ale po doznaniu druzgocącej kontuzji starsza, zamożna para (Dianne Wiest i Kevin McNally) wita ją w swoim domu w luksusowym apartamentowcu Bramford. Kiedy współmieszkaniec i wpływowy producent Broadwayu (Jim Sturgess) oferuje jej kolejną szansę na sławę, wydaje się, że wszystkie jej marzenia wreszcie się spełnią. Jednak po wieczorze, którego do końca nie pamięta, niepokojące okoliczności wkrótce zmuszają ją do zastanowienia się nad poświęceniami, które jest gotowa podjąć dla swojej kariery, gdy zdaje sobie sprawę, że coś złego żyje nie tylko w apartamencie 7A, ale w samym Bramford”.

Będzie to oryginalny film Paramount+, co oznacza, iż w Polsce zadebiutuje na SkyShowtime. Data premiery wyznaczona została na 27 września 2024 roku.

