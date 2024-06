Powstaje remake kultowego horroru polskiego reżysera. W prace zaangażowany Robert Pattinson

“Opętanie” to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Obraz przepełniony psychologiczną grozą i wszechobecnym “oderwaniem” od rzeczywistości stanowi jedyny film w swoim rodzaju. “I po co to psuć?” – mógłbym kąśliwie zapytać.

“Opętanie” otrzyma remake

Jak donosi The Hollywood Reporter, w Stanach Zjednoczonych niedawno odbyła się całkiem spora bitwa licytacyjna o prawa do zgarnięcia remake’u filmu Andrzeja Żuławskiego. Wzięli w niej udział Netflix, A24, Paramount, Sony oraz Warner Bros. Na tym etapie wszystko znajduje się dopiero we wczesnej fazie rozwoju, odbywają się spotkania, a do batalii mogą dołączyć inne studia.

Za scenariusz oraz reżyserię ma odpowiadać Parker Finn. To twórca jednego z najlepiej zarabiających horrorów ostatnich lat. Mowa o “Uśmiechnij się”, który otrzyma kontynuację jeszcze w tym roku. Do projektu w roli producenta dołączył również Robert Pattinson za pośrednictwem założonej przez siebie firmy Icki Eneo Arlo. Pomoże im kolejny producent, Roy Lee z Vertigo Entertainment, który wcześniej pomógł wyprodukować “Barbarian”.

W oryginale Andrzeja Żuławskiego mogliśmy podziwiać Sama Neilla w roli szpiega powracającego do domu, doświadczającego coraz większych trudności małżeńskich ze swoją drugą połową (w tej roli fenomenalna Isabella Adjani). Kosmiczna groza przeplatała się tu z prawdziwym spojrzeniem Żuławskiego na jego wtedy rozpadające się małżeństwo i relacje damsko-męskie. Dziś film uznawany jest za kultowy, a jego oniryczna, głęboko arthouse’owa atmosfera stanowi jeden z wyróżników produkcji.

Być może nazwisko Pattinsona (który akurat dobrze odnajduje się w alternatywnym kinie) świadczy dobrze o tym pomyśle. W sieci wywołał on raczej negatywne opinie wśród widzów. Co ciekawe, “Opętanie” ma już jeden remake, a jest nim indonezyjski film “Possession: Kerakusan”, który ukaże się w tym roku.

Źródło: The Hollywood Reporter