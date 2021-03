Ancestors Legacy Free Peasant Edition za darmo do pobrania

Na Steam można odebrać zupełnie za darmo Ancestors Legacy Free Peasant Edition. To świetna, polska strategia, która zebrała pozytywne oceny.

To dobry czas na bycie fanem strategii. Twórcy coraz chętniej wracają do gatunku RTS-ów i nawet taki klasyk jak Twierdza zaliczył udany powrót. Co więcej, na Steam wylądowała właśnie bezpłatna wersja jednej z najciekawszych gier strategicznych ostatnich lat.

Ancestors Legacy Free Peasant Edition za darmo

Studio Destructive Creations udostępniło bezpłatne, lekko okrojone wydanie swojego Ancestors Legacy. Free Peasant Edition możecie pobrać w tym miejscu zupełnie za darmo. Póki co wspomniana edycja jest dostępna tylko na platformie Steam i nie wiadomo, czy podobny produkt pojawi się też na konsolach.

Warto przypomnieć, że Ancestors Legacy jest dostępne w pełnej formie na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. W każdej z wymienionych wersji gra zebrała bardzo pozytywne opinie. Jedynie port na Switcha podobno ma kilka problemów.

Mimo wszystko, miejcie na uwadze, że wspomniane, darmowe wydanie jest trochę okrojone. Twórcy gry traktują bezpłatny produkt jak swoistą wersję testową, która pozwoli graczom na zapoznanie się z trzonem rozgrywki.

Co oferuje Ancestors Legacy Free Peasant Edition?

Największym nieobecnym darmówki jest brak pełnej kampanii. Twórcy oferują dostęp do czterech misji wprowadzających dla frakcji wikingów. Warto wspomnieć, że płatna wersja gry zawiera zestaw misji, które wystarczą na ponad 40 godzin zabawy.

Brak treści dla pojedynczego gracza to jednak jedyne większe ograniczenie. W praktyce otrzymujemy sporo zawartości multiplayer, która również dostarczy Wam masę frajdy.

Do dyspozycji graczy oddano aż 17 map do trybu sieciowego. Są one przeznaczone do rozgrywki 1vs1, 2vs2 lub 3vs3. Co więcej, wcale nie musimy grać przeciwko żywym przeciwnikom. Jeśli zechcemy, możemy wraz ze znajomymi zetrzeć się ze sztuczną inteligencją.

Spędziłem z pełną wersją Ancestors Legacy kilka godzin i szczerze polecam ten tytuł każdemu miłośnikowi strategii. To naprawdę kompetentny RTS, który można przyrównać pod względem stylu zabawy do Company of Heroes. Starcia z przeciwnikami są bardzo efektowne, grafika wygląda świetnie, a misje fabularne zostały zaprojektowane bardzo przyjemnie. Nie uświadczycie tu większej rewolucji dla gatunku, ale jest to po prostu satysfakcjonujący i dający sporo rozrywki tytuł.

Jeśli spodoba wam się Free Peasant Edition i zechcecie kupić pełną wersję gry, to obserwujcie nasz dział promocji. Gra często trafia na przeceny i łatwo zgarnąć ją za bardzo przystępną kwotę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.