Mega promocja na War Mongrels. Polska gra wojenna za „grosze”, ponad 150 zł taniej

Jeśli od dawna mieliście oko na War Mongrels, ale odstraszała was pełna cena, to właśnie nadarzyła się idealna okazja. Polska strategia osadzona w realiach II wojny światowej, która normalnie kosztuje 161,99 zł na Steamie, jest teraz do wyrwania za zaledwie 8,11 zł. Oczywiście mówimy o kluczu Steam, więc po aktywacji gra działa dokładnie tak samo, jak ta zakupiona bezpośrednio na platformie Valve.

Promocja na grę War Mongrels

Promocja dostępna jest na stronie Instant Gaming i — przynajmniej w momencie pisania tego tekstu — cena jest bardzo, ale to bardzo niska. Różnica? No cóż, ponad 150 zł w kieszeni to już konkretna kwota, szczególnie jeśli polujecie na dobre strategie za rozsądne pieniądze. Co istotne, War Mongrels nie należy do gier przecenianych bez przerwy, więc okazja jest dość wyjątkowa.

Dla tych, którzy nie kojarzą tytułu: to taktyczna gra z widokiem izometrycznym, mocno inspirowana klasykami pokroju Commandos. Tyle że zrealizowana przez polskie studio Destructive Creations, a akcja rozgrywa się na froncie wschodnim. Gracze prowadzą oddział zbiegłych żołnierzy, wykonując misje pełne skradania, taktyki i niejednoznacznych moralnie decyzji.

Warto się jednak spieszyć – tego typu promocje rzadko wiszą długo. Jeśli macie wolne niecałe dziewięć złotych i chęć na coś wymagającego, a jednocześnie mocno zakorzenionego w historii, to może być ten moment. Zwłaszcza że sama jakość wykonania stoi na solidnym poziomie, co widać nawet po standardowej cenie na Steamie.

