Trzy świetne gry z uniwersum Władcy Pierścieni za darmo z Prime Gaming

Oczywiście nadal trzeba wykupić subskrypcję, lecz aby odebrać lub zagrać w nowości w katalogu, nie trzeba dopłacać nic więcej. Koszt rocznego abonamentu Prime Gaming to 50 złotych, dzięki czemu mówimy o jednej z najlepszych tego typu ofert na rynku.

Amazon Prime Gaming z gratką dla fanów Władcy Pierścieni

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powraca z 2. sezonem, w którym zobaczymy m.in. Saurona. Jak na razie fani uniwersum dość nierówno odebrali zapowiedzi nowej serii, ale czy powinniśmy szykować się na pozytywne zaskoczenie? Czas pokaże. Na razie jednak Amazon stara się jak najlepiej wypromować premierę. Dzięki temu aż dwa tytuły odbierzemy na zawsze za darmo z Prime Gaming, a trzeci ogramy w chmurze bez dodatkowych kosztów.

Jak więc widzicie – jest co robić, bo dostajemy tu nie tylko świetną produkcję LEGO, ale również absolutnie fantastyczną serię Śródziemie. Do tej pory są to najlepsze gry w uniwersum Tolkiena, które wręcz proszą się o kontynuację. Niemniej dwie pozycje zyskacie na swoje konto w serwisie GOG, a trzecią ogracie dzięki Amazon Luna. Jest to stosunkowo nowa w naszym kraju usługa grania w chmurze.

Warto zaznaczyć, że Cień Mordoru dostępny jest w edycji GOTY, dzięki czemu znajdziecie tam dodatkowy pakiet skórek i dodatkowych misji, które wydłużą czas, jaki spędzicie w tej przygodzie. Tytuł i tak był obiecany wcześniej, w ramach podstawowej oferty Prime Gaming na sierpień 2024, lecz firma dorzuciła jeszcze dwie niespodzianki – dostępną na Lunie kontynuację i grę z serii LEGO.

Źródło: Amazon Prime Gaming