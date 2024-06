Amazon Prime Gaming z gigantyczną nowością w Polsce. Nie trzeba dodatkowo płacić

Technologia gier w chmurze od Amazona to zupełna nowość w naszym kraju, która dotychczas była dostępna w wyłącznie paru wybranych rejonach na świecie. Dzięki, Amazon!

Amazon Prime Gaming ze sporą nowością

Amazon Luna to platforma streamingowa Amazona, pozwalająca grać w gry wideo za pośrednictwem usługi chmurowej. Do tej pory narzędzie to było dostępne wyłącznie w kilku wybranych krajach, jak m.in. w Kanadzie czy USA, ale dość nagle trafiło do Polski! Bez wcześniejszej zapowiedzi czy jakichkolwiek informacji, Amazon ruszył z platformą w nowych krajach, czyli w Holandii, Austrii i właśnie w Polsce.

Luna umożliwia rozgrywanie gier poprzez chmurę, przez co przestają się liczyć specyfikacje PeCetów, ale trzeba posiadać dobre połączenie internetowe. Bez niego ani rusz, więc lepiej upewnić się, że jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiednie łącze. Na szczęście Amazon umożliwił aktywowanie darmowego okresu próbnego przez 7 dni. Płacić nie muszą też wszyscy, bo członkowie abonamentu Amazon Prime Gaming dostają możliwość grania w zmieniające się co miesiąc nowe produkcje.

Reszta może za to zainteresować się abonamentem Luna+, który wyceniono na 39,99 zł miesięcznie. W jego ramach otrzymacie dostęp do cyfrowej biblioteki ponad 100 tytułów. Platforma na ten moment wspiera niektóre cyfrowe sklepy z grami, jak GOG, Ubisoft Connect i Epic Games Store.

W razie czego nie musicie także specjalnie wysilać się na poszukiwanie nowego pada, bo platforma wspiera sterowanie za pomocą myszki i klawiatury. Oczywiście można również skorzystać z dodatkowych akcesoriów, jak choćby kontroler Xbox czy DualSense do PS5. Skorzystać można także ze smartfona. Amazon wystartował nawet z własnym padem, który trafić ma do sprzedaży na dniach, choć nie wiemy, czy od razu będzie dostępne w Polsce.

Źródło: Amazon Blog