Mocna oferta gier za darmo w Prime Gaming. Polski tytuł o samurajach i znacznie więcej

Coś ostatnio Amazon lubuje się w polskimi grami. Jakiś czas temu mogliśmy odebrać naprawdę świetne Midnight Fight Express, a już od dzisiaj zgarniemy kolejną rodzimą produkcję. Nie jest to jednak jedyna gra znajdująca się w abonamencie, bo łącznie od dziś dostaniemy ich aż pięć.

Nowe gry do odebrania od dzisiaj w Amazon Prime Gaming:

South of the Circle (GOG)

(GOG) Loop Hero (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Gravity Circuit (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Trek to Yomi (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Kraken Academy!! (Amazon Games App)

Zdecydowanie najciekawiej brzmi oferta na darmowe (tj. bez potrzeby dodatkowej płatności) Trek to Yomi. To ceniona polska gra o samurajach, utrzymana w niezwykle atrakcyjnej stylistyce. Sama rozgrywka może i jest całkiem prosta, lecz mówimy o tytule na ledwo kilka godzin, który powinien usatysfakcjonować wszystkich fanów klimatu opowieści w stylu Siedmiu Samurajów.

Sporą nowością jest również niezwykle cenione Loop Hero. To pikselowy roguelike połączony z budowaniem talii, skupiony w zasadzie na najbardziej kluczowym aspekcie tego typu gier – próbach przedarcia się przez coraz bardziej wymagające plansze, na które jednak sami mamy wpływ. Jeśli natomiast cenicie sobie dobre historie, przygodówka South of the Circle brzmi jak idealny wybór na końcówkę wakacji.

Przyznam, że zaciekawiło mnie również Kraken Academy!!, w którym trafimy na bardzo dziwaczną uczelnię… Jest też Gravity Circuit. Stylizowana na klasyczne retro platformówki 2D pozycja zdobyła na Steam “przyłączająco pozytywne” oceny, więc chyba warto!

Źródło: Amazon Prime Gaming