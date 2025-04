Amazon Prime Gaming powraca z darmowymi nowościami, w tym polską grą o księdzu

​Amazon Prime Gaming ponownie chce uradować swoich subskrybentów, dodając cztery nowe tytuły do kwietniowej oferty. Wszystkie poniższe pozycje będą możliwe do zdobycia już dzisiaj, w godzinach wieczornych.

Amazon Prime Gaming i 4. tura gier:

Thief Gold (GOG)

(GOG) Troublemaker (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Kraken Academy (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)​

Te gry dołączają do już imponującej listy 19 tytułów udostępnionych wcześniej w tym miesiącu, co łącznie daje 23 darmowe gry w ramach subskrypcji Prime Gaming.​

Wśród nowo dodanych gier znajdziemy klasykę gatunku stealth – Thief Gold, czyli jedną z najważniejszych skradanek w historii. Troublemaker to indonezyjski beat-’em-up osadzony w realiach szkolnych, oferujący dynamiczną akcję i unikalne podejście do tematu. Kraken Academy to przygodówka z elementami RPG, w której gracz dołącza do tajemniczej akademii, starając się rozwikłać zagadki i uratować świat przed zagładą. Natomiast Priest Simulator: Vampire Show to nietypowa gra akcji z dużą dawką czarnego humoru, w której wcielamy się w księdza walczącego z wampirami. Polskie studio zaskoczyło, serwując nie tylko komedię, ale i… solidny gameplay. No i można posłuchać Gruzji bez narażania się na ostracyzm społeczeństwa.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze gry udostępnione w kwietniu obejmują m.in. Mafia III: Edycja Ostateczna, Minecraft Legends, ENDLESS Space, God’s Trigger, Genesis Noir oraz Blood Omen: Legacy of Kain. Oczywiście to nie koniec, więc zapraszam do śledzenia naszego tagu.

Źródło: TwistedVoxel