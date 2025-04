Darmowe gry z Amazon Prime Gaming. Świeży zastrzyk genialnych nowości

Pełną rozpiskę oferty Amazon Prime Gaming na kwiecień 2025 znajdziecie w tym artykule. Teraz skupimy się przede wszystkim na dzisiejszych nowościach. Wszystkie będą dostępne w godzinach wieczornych.

Amazon Prime Gaming na kwiecień 2025 – 2. tura darmowych gier

DreadOut 2 (Amazon Games App)​

(Amazon Games App)​ ENDLESS SPACE — Edycja Ostateczna (Amazon Games App)​

(Amazon Games App)​ God’s Trigger (GOG)​

(GOG)​ New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition (Legacy Games)​

(Legacy Games)​ Projection: First Light (Amazon Games App)​

(Amazon Games App)​ Faraway: Director’s Cut (Amazon Games App)​

Aby skorzystać z oferty, wystarczy być subskrybentem Amazon Prime i pobrać gry poprzez odpowiednie platformy, takie jak Amazon Games App, GOG czy Legacy Games. Jedne pozycje otrzymacie w formie klucza, a drugie po wciśnięciu powinny automatycznie pojawić się na Waszym profilu.

Sam zachęcam przede wszystkim do pobrania naprawdę dobrego DreadOut 2, czyli bardzo dobrze przyjętego survival horroru z Indonezji. Jest to jedna z niewielu gier, tak ciekawie ukazujących tamtejszy folklor. Jest też świetne Endless Space czy polski, dynamiczny shooter God’s Trigger. Reszta to mniejsze indyki, ale nie oznacza, że nie ciekawe. Najlepiej jest samemu sprawdzić każdą z nowości.

