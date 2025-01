Amazon Prime Gaming przygotował genialne, darmowe gry. Polski horror-western, mroczne RPG i nie tylko

Amazon Prime Gaming spełnił obietnice, które złożył jakiś czas temu graczom korzystającym z abonamentu Amazona. Za około 50 złotych rocznie zyskujecie bowiem dostęp nie tylko do darmowej wysyłki ze sklepu czy bogatej platformy Prime Video, ale również i do segmentu Prime Gaming. A ten, jak zresztą wiecie, powinien ucieszyć graczy. Szczególnie ostatnimi już darmówkami (zawartymi w ramach abonamentu, bez dodatkowej płatności) na ten miesiąc.

Amazon Prime Gaming – ostatnie gry za darmo na styczeń 2025:

Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store] – już dostępne

– już dostępne Blood West [GOG] – już dostępne

– już dostępne Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] – już dostępne

Ja wiem, że to „tylko” trzy gry (choć i tak więcej niż u Epica chociażby), ale mówimy o naprawdę udanych tytułach. Przede wszystkim w oczy rzuca się Ender Lilies, niezwykle udany soulslike łączący ze sobą akcję i RPG-owość, stawiający na wymagające starcia z przeciwnikami. Do tego utrzymany w ciekawym, autorskim, uniwersum dark fantasy w stylu anime. Gra zgarnęła na tyle pozytywnych opinii, że nie trzeba jej polecać.

Zupełnie inaczej jest z polskim Blood West, niezwykle udanym horror-westernem stojącym w rozkroku między FPS-em a immersive simem od studia Hyperstrange. Co jak co, ale to jeden z najlepszych immersive simów ostatnich lat, a do tego niezwykle klimatyczna podróż na ten „dziwny zachód”. Warto, nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami gatunku.

Na dokładkę pozostaje Super Meat Boy Forever, uznawana za arcytrudną grę platformówka należąca do znanej serii. Każdy znajdzie tu chyba coś dla siebie w oczekiwaniu na rozpiskę nowości na luty.

Źródło: Reddit