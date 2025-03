Aż 6 gier za darmo, w tym cyberpunk z Polski, kultowe RPG i coś dla skejterów

Amazon nie przestaje rozdawać darmowych gier w ramach opłacanego przez członków programu Prime Gaming abonamentu. Niedawno mogliśmy zgarnąć zestaw naprawdę solidnych gier ze spin-offem serii Wolfenstein na czele. Dzisiejsza oferta będzie dostępna w godzinach wieczornych i nie możecie jej przegapić – w końcu zgarniecie aż 6 gier, w tym prawdziwy klasyk i w zasadzie same udane pozycje.

Amazon Prime Gaming – nowe gry od 27 marca:

The Forgotten City (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Deus Ex: Invisible War (GOG)

(GOG) Session: Skate Sim (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Let’s Build A Zoo (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Gamedec — Definitive Edition (GOG)

(GOG) The Wisbey Mystery (Legacy Games)

No i co my tu mamy… Na pierwszy plan wysuwa się kultowe Deux Ex: Invisible War, tytuł może niekoniecznie dorównujący pierwowzorowi, ale nadal trzymający szalenie wysoki poziom. Gra łączy RPG-a, strzelankę i immersive sima w jednej z najdoskonalszych hybryd w historii. Jeśli znacie, to co powiecie na The Forgotten City? To pełnoprawna gra oparta na bardzo popularnym modzie, w której musimy wyjaśnić tajemnicę zagłady rzymskiego miasta.

Na dokładkę jest jeszcze jeden cyberpunkowy tytuł, tym razem z Polski. Gamedec to świetne przygodowe RPG, w którym wcale nie chodzi o toczenie bitew i walkę, a wszystko opiera się na rozmowie i eksploracji. Jest to swego rodzaju odpowiedź na fenomenalne Disco Elysium i to w naprawdę wciągającym uniwersum. No i jest również Session: Skate Sim, czyli jeden z najbardziej popularnych symulatorów jazdy na deskorolce od lat. Finalnie otrzymacie dwie mniejsze pozycje – The Wisbey Mistery i Let’s Buil A Zoo, czyli grę w której… zgadliście – budujecie zoo.

Źródło: Amazon Prime Gaming