Dziś nowe gry do zgarnięcia w Amazon Prime Gaming. Same świetne pozycje

W subskrypcji Amazon Prime Gaming na marzec 2025 czekać będą na Was dziś nowe pozycje do zdobycia. Łącznie możemy liczyć na 5 udanych tytułów.

Marcowa oferta Prime Gaming może nie jakoś szczególnie wybitna – wszak nie dostaniemy żadnego nowszego hitu (ale jest kilka starszych!), lecz ogólnie jest poprawnie. Zdecydowanie na przód wysuwają się gry w stylu Wolfenstein: The Old Blood, Legacy of Kain: Defiance czy kultowego Deus Ex: Invisible War. Zanim jednak one pojawią się w ofercie, od dzisiaj zgarniemy kilka innych fajnych pozycji.

Nowe gry od 13 marca w Amazon Prime Gaming:

Wall World (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Syberia: The World Before (GOG)

(GOG) Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Dark Deity: Complete Edition (GOG)

(GOG) Beholder 3 (Amazon Games App)

Pięć tytułów i praktycznie same „mniejsze gry”. Dziś nie będzie więc tak zdumiewająco, ale i tak warto czekać, aż pozycje te będą dostępne. Zapewne nastąpi to w godzinach wieczornych, jak zazwyczaj. Dodam tylko, że każda z tych gier została przyjęta co najmniej dobrze. Nie mamy tu więc żadnej „kaszany” ani pozycji, w którą po prostu nie warto inwestować czasu. Zresztą, każdy być może znajdzie coś dla siebie. Fani ciekawych historii odbiorą najnowszą część serii Syberia, entuzjaści kombinowania i moralnie wątpliwych wyborów zdecydują się na Beholder 3, a dla fanów j-RPG będzie Dark Deity.

To nie koniec, bo w marcu Amazon przygotował więcej gier dostępnych za darmo dla subskrybentów. Nie można też zapomnieć o grach dostępnych w streamingu Amazon Luna. Nie musicie ich nawet pobierać!

Reszta marcowych gier w ofercie Amazona:

Dostępne od 20 marca: Mutazione (GOG) Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) Legacy of Kain: Defiance (GOG) Mortal Shell (Epic Games Store)

Dostępne od 27 marca: The Forgotten City (Amazon Games App) Deus Ex: Invisible War (GOG) Session: Skate Sim (Epic Games Store) Let’s Build A Zoo (Epic Games Store) Gamedec — Definitive Edition (GOG) The Wisbey Mystery (Legacy Games)



Klasycznie przypominam również o odebraniu gier dostępnych od ubiegłego tygodnia. Ich listę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: Amazon Prime Gaming