Już dziś 5 gier za darmo od Amazona. Kultowa gra z wampirami i świetny FPS

Ostatnio w ramach programu subskrypcyjnego Amazona mogliśmy zgarnąć m.in. Syberia: The World Before czy bardzo udane Beholder 3. Dobra wiadomość jest taka, że już dziś dostaniemy kolejny zastrzyk nowości, za które nie trzeba płacić. Wśród nich nie zabrakło jednego z najbardziej zaskakujących FPS-ów ostatnich lat i jedną z odsłon serii Legacy of Kain. Czyli łącznie co dostaniemy?

Amazon Prime Gaming – gry dostępne od 20 marca

Wolfenstein: The Old Blood (Xbox i PC – Microsoft Store)

(Xbox i PC – Microsoft Store) Mutazione (GOG)

(GOG) Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Legacy of Kain: Defiance (GOG)

(GOG) Mortal Shell (Epic Games Store)

Nie mogę przestać zachwycać się serią Wolfenstein, nawet po tylu latach od premiery (kiedy „trójka”?). Z racji tego, że w abonamencie zawarto już inne odsłony cyklu, teraz dostaniemy poboczny spin-off osadzony w alternatywnej wizji uniwersum, w której nazistom udało się wskrzesić trupy. Tym razem Blazkowicz nie będzie więc walczył tylko ze swoim klasycznym wrogiem, ale i z zombiakami. Nie spodziewałem się po tym spin-offie wiele, ale dostałem naprawdę wciągającą historię na kilka godzin, więc warto.

Zresztą, nie tylko to warto ograć, bo Mutazione czy Figment 2 to jedne z najlepszych indyków, jakie trafiły w ostatnim czasie do oferty Amazona. Na uwagę zasługuej również Mortal Shell (co ciekawe, obecnie dostępne za darmo dla wszystkich na Epic Games Store) i oczywista klasyka, Legacy of Kain: Defiance.

To nie wszystko, bo już od 27 marca zgarniemy ostatni zestaw gier w ramach aktualnego abonamentu:

Dostępne od 27 marca: The Forgotten City (Amazon Games App) Deus Ex: Invisible War (GOG) Session: Skate Sim (Epic Games Store) Let’s Build A Zoo (Epic Games Store) Gamedec — Definitive Edition (GOG) The Wisbey Mystery (Legacy Games)



Miłej zabawy i nie zapomnijcie odebrać tych gier, gdy staną się dostępne już dziś, w godzinach wieczornych!

