Potężna dawka 16 gier za darmo od Amazona. Kultowe klasyki i świetne nowości

Amazon w tym miesiącu nieco zaskoczył, bo najpierw zaoferował kilka prezentów, a potem nabrał wody w usta i nie ujawnił pełnej rozpiski na styczniową ofertę. Dorzucono nawet kilka gier do usługi streamingowej Amazon Luna, ale to tyle. W końcu, po dość długim oczekiwaniu, otrzymaliśmy konkretny zestaw tytułów, jakie czekają lub będą czekać na graczy już w tym miesiącu. Łącznie mówimy o aż 16 tytułach, z których kilka to absolutne klasyki, a kilka należy zaliczyć do bardzo udanych tytułów.

Amazon Prime Gaming na styczeń 2025:

Eastern Exorcist [Epic Games Store] – już dostępne

– już dostępne The Bridge [Epic Games Store] – już dostępne

– już dostępne BioShock 2 Remastered [GOG] – już dostępne

– już dostępne Spirit Mancer [Amazon Games App] – już dostępne

– już dostępne SkyDrift Infinity [Epic Games Store] – już dostępne

– już dostępne GRIP [GOG] – od 16 stycznia

– od 16 stycznia SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [GOG] – od 16 stycznia

– od 16 stycznia Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store] – od 16 stycznia

– od 16 stycznia Deus Ex: Game of the Year Edition [GOG] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia To The Rescue! [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Star Stuff [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Spitlings [Amazon Games] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Blood West [GOG] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] – od 30 stycznia

Z najciekawszych pozycji należy wyróżnić dostępnego już teraz BioShocka 2 w edycji zremasterowanej czy kompletne wydanie kultowego Deus Ex. Jest też przeznaczone do zabawy w kooperacji Zombie Army 4, czy bardzo udane i polecane przez graczy Ender Lilies. Sam nie radzę przechodzić obojętnie obok fantastycznego, polskiego Blood West. To swego rodzaju immersive sim osadzony na Dzikim Zachodzie, skupiony wokół magii, potworów i grozy.

To na razie byłoby na tyle, lecz zawsze istnieje szansa na jakieś niespodzianki. Amazon regularnie zmienia również ofertę Luny, dzięki czemu gracze nawet ze słabszymi komputerami mogą cieszyć się nawet najnowszymi tytułami. Być może tam również trafi kilka perełek. W razie czego już teraz możecie cieszyć się m.in. Metro Exodus.

