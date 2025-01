Prime Gaming z ofertą nie do odrzucenia. 3 nowe gry za darmo dostępne

W tym miesiącu Amazon przygotował dla graczy mocną ofertę, której nie sposób przeoczyć. Subskrybenci będą mogli w ramach opłaty – czyli bez żadnych dodatkowych płatności – odebrać łącznie aż 16 gier. Wśród nich nie zabrakło hitów i kilku niezależnych perełek. Jedną z nich zgarniemy już dziś.

Amazon Prime Gaming na styczeń 2025 – nowe gry dostępne:

GRIP [GOG] – od 16 stycznia

– od 16 stycznia SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [GOG] – od 16 stycznia

– od 16 stycznia Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store] – od 16 stycznia

Jak więc widzicie, w formie kodu na GOG-a zgarniemy dwa ciekawe tytuły, a jeden będzie przeznaczony na Epic Games Store. Ciekawie brzmi GRIP, bo to duchowy spadkobierca nieco zapomnianego i stareńkiego Rollcage. Twórcy opisują, że to “wysokooktanowa, hardkorowa gra wyścigowa, w której uzbrojone po zęby pojazdy ścigają się z zawrotną prędkością” i dokładnie o to chodzi. Warto zaznaczyć, że tytuł ten zgarnął na Steam “bardzo pozytywne” oceny i wspiera także rozgrywkę przez sieć!

Drugim fantastycznym prezentem – szczególnie dla fanów gier niezależnych – będzie równie dobrze przyjęte SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Mówimy o kolejnym wcieleniu steampunkowej serii SteamWorld, tym razem w formie turowego bitewniaka z kartami w roli głównej. Dla chętnych jest także komputerowa wersja popularnego teleturnieju, Are You Smarter Than A 5th Grader.

To oczywiście nie koniec, bo do końca miesiąca Amazon przygotował jeszcze więcej prezentów. Co prawda w tym miesiącu choćby takie Sony także dorzuciło do pieca dzięki PS Plus Extra i Premium, ale gracze PC i tak powinni czuć się usatysfakcjonowani swoim abonamentem z grami.

Deus Ex: Game of the Year Edition [GOG] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia To The Rescue! [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Star Stuff [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Spitlings [Amazon Games] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] – od 23 stycznia

– od 23 stycznia Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Blood West [GOG] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] – od 30 stycznia

Wrócimy do tematu, gdy tylko kolejne prezenty będą dostępne do odebrania!

Źródło: Amazon Prime Gaming