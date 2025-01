PS Plus styczeń 2025. Lista gier Extra i Premium na PS5 i PS4

Poznaliśmy dzisiaj oficjalne szczegóły dotyczące gier, jakie trafią do nas za tydzień w ramach oferty PS Plus styczeń 2025. Pobiorą je posiadacze abonamentu Extra. Kto wykupuje subskrypcje Premium otrzyma dodatkowo niezłe klasyki.

Oficjalny blog PlayStation przynosi oczekiwane szczegóły dla wszystkich osób, które nie mogą się doczekać nowych gier w katalogach Extra i Premium. Przedstawione dzisiaj tytuły trafią do oferty PS Plus na styczeń już w najbliższy wtorek. Łącznie dostaniemy kilkanaście tytułów, w tym God of War Ragnarök!

PS Plus Extra na styczeń 2025 – lista gier dostępnych od 21 stycznia 2025

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

PlayStation Plus Premium na styczeń 2025 – lista gier dostępnych od 21 stycznia 2025

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

Wszystkie gry z listy będziemy mogli pobierać na dysk swojej konsoli od najbliższego wtorku, czyli od 21 stycznia. Do tego też czasu mamy możliwość ogrywania tytułów odchodzących z usługi. Z katalogu Extra zniknie za tydzień np. Resident Evil 2 oraz Just Cause 4: Reloaded. Pamiętajcie więc, by zajrzeć do usuwanych produkcji, zwłaszcza jeśli chcemy wbić jeszcze jakąś platynkę. Po wspomnianym dniu gry zostaną zablokowane i już ich nie uruchomicie, nawet jeśli są zainstalowane na konsoli.

Lista gier dostępnych w PS Plus do 21 stycznia 2025

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragonball FighterZ

Life Is Strange – Before The Storm

Life Is Strange

Just Cause 4: Reloaded

Just Cause 4

Źródło: PlayStation Blog